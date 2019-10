Les recherches de PTOLEMUS montrent que les constructeurs automobiles misent sur le LiDAR pour les véhicules autonomes

BRUXELLES, 4 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude réalisée par PTOLEMUS Consulting Group annonce que la plupart des constructeurs automobiles utiliseront un « cocktail » de technologies - au sein desquelles le LiDAR jouera un rôle essentiel - pour réaliser l'automatisation complète des véhicules. Ils miseront sur une combinaison complète de technologies plutôt que de se reposer entièrement sur des radars et des caméras pour la reconnaissance optique – une approche défendue par Tesla.

Le cabinet de conseil en stratégie prévoit que, malgré les fortes baisses de prix, les coûts payés par les constructeurs pour réaliser l'automatisation complète des véhicules (SAE niveau 4) continueront à dépasser 10 000 $ par véhicule en 2022, ce qui rendra quasiment impossible le lancement de voitures privées entièrement autonomes à moins de 100 000 $, empêchant dès lors une production de masse.

Cela entraînera-t-il l'échec de l'industrie?

Non, car PTOLEMUS estime que les robo-taxis seront lancés dès 2021. Leur capacité à être exploités en continu sans conducteur permettra aux opérateurs de mobilité tels que Waymo et Uber de rentabiliser leurs investissements. En outre, certaines technologies d'automatisation de niveau 4, seront introduites sur le marché de masse de manière partielle, notamment les services de stationnement automatique et de conduite automatisée sur autoroute, disponibles sur des modèles haut de gamme.

Selon Frédéric Bruneteau, Président de PTOLEMUS : « Il y a deux ans, la plupart des constructeurs affirmaient que les capteurs et l'IA seraient suffisants. Mais plusieurs accidents graves ont rappelé les impératifs de sécurité, exigeant des niveaux de redondance supplémentaires. Nous sommes convaincus que les régulateurs n'autoriseront pas une approche qui se contenterait d'une automatisation aussi performante que l'être humain. »

Le rapport Autonomous Vehicle Technology & Suppliers Global Study est la première analyse comparative au monde de toutes les technologies-clés de la voiture autonome et de leurs fournisseurs. S'appuyant sur l'étude de 80 entreprises de technologie ainsi que sur des entretiens menés avec plus de 20 fournisseurs majeurs, il répond notamment aux questions suivantes :

Quelles technologies les constructeurs utiliseront-ils ?

Quels sont les leaders mondiaux dans les technologies d'automatisation des véhicules ?

Quelle sera l'évolution des technologies de véhicules autonomes ?

Comment les coûts évolueront-ils pour les capteurs principaux, les cartes et les composants ?

Quand et comment les voitures autonomes seront-elles disponibles ?

L'étude, disponible ici, comporte les éléments suivants :

Plus de 500 pages d'analyse,

L'évaluation de 13 technologies clés pour les véhicules autonomes,

de 13 technologies clés pour les véhicules autonomes, Des prévisions pour la période 2018-2030 des volumes et des revenus des ventes de capteurs, cartes HD et autres composants-clés,

des volumes et des revenus des ventes de capteurs, cartes HD et autres composants-clés, Les profils détaillés et le classement indépendant de 20 fournisseurs majeurs de technologies de véhicules autonomes.

Mots-clés : aide à la conduite automobile (ADAS), IA,, caméras, constructeurs, GNSS haute précision, cartes HD, IMU, LiDAR, machine learning, processeurs, radars, capteurs ultrasoniques, robo-taxis, Tesla, V2X, véhicules autonomes, voitures sans conducteur, Waymo.

À propos de PTOLEMUS Consulting Group

PTOLEMUS est la première entreprise de conseil en stratégie et d'études de marchés entièrement centrée sur la mobilité connectée et autonome. Elle aide les organisations publiques, les acteurs de la technologie, les constructeurs, les assureurs et les opérateurs de services à définir et à déployer leurs stratégies dans le domaine de la mobilité.

