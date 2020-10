Lucid Motors rozszerza gamę luksusowych pojazdów elektrycznych o model Lucid Air o zasięgu 653 km i mocy 480 KM, którego ceny rozpoczynają się już od 69900 dolarów, co czyni go najbardziej przystępnym modelem z oferty firmy

„Lucid Air to pojazd, który mnie osobiście zachwyca, ponieważ pod względem funkcjonalności, wydajności i luksusu nie dorównują mu obecnie żadne inne pojazdy elektryczne - powiedział Peter Rawlinson, dyrektor generalny i dyrektor technologiczny Lucid Motors. - Od samego początku naszą misją - która napędza działalność firmy - jest opracowanie wiodącej na świecie technologii pojazdów elektrycznych oraz sprawienie, by stopniowo stawała się ona coraz bardziej przystępna. Określając cenę wyjściową modeli z oferty Lucid Air, wykonaliśmy krok w stronę szerszego zastosowania najnowszej technologii pojazdów elektrycznych, która zmienia zasady gry".

Rezerwacje na Lucid Air można składać już teraz. Cena wyjściowa to 77400 dolarów - lub 69900 dolarów przy uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku federalnego wynoszącej 7,5 tys. dolarów. Opłata za rezerwację wynosi tylko 300 dolarów. Oto, czego mogą oczekiwać przyszli posiadacze pojazdu2:

moc 480 KM;

szacunkowy zasięg EPA 653 km na pojedynczym ładowaniu;

jednosilnikowy zespół napędowy z opcją podwójnego silnika; napęd na cztery koła;

architektura elektryczna o ultra wysokim napięciu (powyżej 900) z możliwością szybkiego ładowania przy wykorzystaniu prądu stałego (DC);

klienci, którzy już teraz dokonają rezerwacji, będą mogli przez trzy lata korzystać z możliwości darmowego ładowania pojazdów na znajdujących się w całym kraju stacjach ultra szybkiego ładowania w obrębie sieci Electrify America.

Lucid Air to pojazd, który zmienia oblicze tradycyjnego luksusowego sedana i odzwierciedla nowe trendy w zakresie technologii, funkcjonalności, przestrzeni i designu. Efektywna konstrukcja wykorzystuje zaawansowany, zminiaturyzowany układ napędowy firmy Lucid, którego użycie pozwoliło zachować identyczną przestrzeń w kabinie, jak w przypadku pełnowymiarowych pojazdów luksusowych oraz sylwetkę właściwą średniej wielkości sedanom. W rezultacie pojazd cechują niezrównane parametry aerodynamiczne oraz większa zwrotność i sterowność, które idą w parze z wyjątkową atmosferą stworzoną przy zachowaniu najwyższej staranności.

Luksusowe elementy wyposażenia modelu Lucid Air obejmują: elementy wykończeniowe PurLuxe niewykonane z materiałów pochodzenia zwierzęcego, z motywem Mohave, 34-calowy, zaokrąglony kokpit Lucid Glass, „pływający" wyświetlacz oraz największy bagażnik przedni spośród wszystkich elektrycznych sedanów. Ponadto model Lucid Air można również nabyć w opcji DreamDrive, który stanowi zaawansowany system wsparcia kierowcy (Advanced Driver-Assistance System - ADAS). Jest to pierwsza tego typu platforma dostępna wyłącznie we wszystkich modelach z gamy Lucid Air, która łączy najbardziej wszechstronny zestaw czujników na rynku z przełomowym systemem monitorowania kierowcy.

Model Lucid Air Touring to obok podstawowego modelu Lucid Air kolejny produkt wyróżniający się pod względem luksusu, funkcjonalności i wydajności, dostępny już od kwoty 87500 dolarów1. Wśród elementów wyposażenia można znaleźć: przeszklony dach stwarzający niewiarygodne poczucie przestrzeni, wyświetlacz Lucid Glass umieszczony w kokpicie oraz szeroką gamę materiałów i elementów wykończenia wnętrza. Model jest dostępny również w konfiguracji z podwójnym silnikiem i napędem na cztery koła. Bazuje on na ultra wydajnym układzie napędowym o dużej gęstości mocy, co zapewnia użytkownikom2:

moc 620 KM;

szacunkowy zasięg EPA 653 km na pojedynczym ładowaniu;

architekturę elektryczną o ultra wysokim napięciu (powyżej 900) z możliwością szybkiego ładowania przy wykorzystaniu prądu stałego (DC);

klienci, którzy już teraz dokonają rezerwacji, będą mogli przez trzy lata korzystać z możliwości darmowego ładowania pojazdów na znajdujących się w całym kraju stacjach ultra szybkiego ładowania sieci Electrify America.

Rezerwacje na modele Lucid Air i Lucid Air Touring, a także na inne pojazdy z oferty Lucid Air można składać za pośrednictwem strony internetowej Lucid Motors oraz coraz liczniejszych punktów sprzedaży detalicznej, w tym otwartego w ostatnim czasie Beverly Hills Studio i centrum serwisowego. Dostawy pierwszych pojazdów Lucid Air do klientów planowane są na wiosnę 2021 r.

Lucid Motors

Misją Lucid jest inspirowanie do korzystania ze zrównoważonych środków transportu poprzez tworzenie najbardziej zachwycających pojazdów elektrycznych, ukierunkowanych na wyjątkowe wrażenia doznawane przez użytkownika. Pierwszy samochód zaprojektowany przez firmę Lucid Air jest najnowocześniejszym luksusowym sedanem inspirowanym stylem kalifornijskim, w którym zastosowano technologię sprawdzoną w warunkach rajdowych. Z luksusowym wnętrzem i linią nadwozia charakterystyczną dla aut o średnich rozmiarach, Air charakteryzuje się szacunkowym zasięgiem EPA ponad 800 km i rozpędza się od 0 do 100 km/h w czasie poniżej 2,5 s. Klienci otrzymają auta Lucid Air, które będą produkowane w nowym zakładzie Lucid w Casa Grande w Arizonie, na wiosnę 2021 r.

1 Kwota obejmuje możliwą do uzyskania kwotę wolną od podatku federalnego wynoszącą 7,5 tys. dolarów. Poszczególne stany mogą również wprowadzić dodatkowe zachęty podatkowe. W indywidualnych sprawach podatkowych zaleca się konsultację z doradcą podatkowym. Przed uruchomieniem produkcji Lucid Motors przekaże Urzędowi Podatkowemu w USA stosowne poświadczenie kwalifikowalności.

2 Specyfikacje pojazdu mogą ulec zmianie przed uruchomieniem produkcji. Przewidywane szacunkowe zasięgi EPA opierają się na przybliżonych wynikach cyklu testów EPA.

