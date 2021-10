Medigate lanza Clinical Device Efficiency para mejorar la eficiencia operativa de los HDO

La nueva oferta del líder en ciberseguridad de dispositivos médicos tiene como objetivo aumentar la visibilidad de los dispositivos médicos, agilizar los flujos de trabajo del hospital y reducir los costes

BROOKLYN, N.Y., 26 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Medigate, creador de la primera y líder plataforma específica de atención médica de la industria para orquestar e integrar datos de dispositivos conectados para mejorar la seguridad de la red y de IoT, anunció hoy el lanzamiento de su oferta Clinical Device Efficiency (CDE).

El módulo CDE de Medigate ayudará a las organizaciones de prestación de servicios de salud (HDO) a administrar el inventario de su flota al ubicar y evaluar todos los dispositivos conectados, proporcionando así datos procesables en tiempo real. La mayoría de los inventarios de dispositivos clínicos HDO se administran a través de un sistema de gestión de mantenimiento computarizado (CMMS). El módulo Medigate CDE elimina los procesos manuales al enviar más de 100 detalles de dispositivos únicos al CMMS, lo que permite que los HDO accedan a una única fuente de información veraz para los datos de todos los dispositivos clínicos.

Además de ofrecer información sobre dónde están los dispositivos, si funcionan correctamente y con qué frecuencia se utilizan, el módulo CDE de Medigate también proporciona a los HDO recomendaciones accionables y comparativas para que puedan optimizar y ajustar el tamaño de su flota de dispositivos. Esta vista permite que los sistemas de salud adopten un enfoque de asignación impulsado por la demanda, moviendo dispositivos de ubicaciones infrautilizadas a áreas donde se necesitan más.

"Desde nuestra fundación en 2017, hemos innovado continuamente formas de utilizar los datos de los dispositivos conectados para mejorar la seguridad de los dispositivos de atención médica", dijo Jonathan Langer, cofundador y consejero delegado de Medigate. "El lanzamiento de CDE aporta el valor de los datos enriquecidos del dispositivo de Medigate a un nuevo conjunto de partes interesadas, lo que ayuda a los HDO a realizar mejoras operativas significativas y, potencialmente, les permite ahorrar millones de dólares".

En promedio, un dispositivo médico conectado está inactivo el 58% 1 del tiempo y los equipos de atención de primera línea pasan del 10 al 15%1 de su tiempo buscando dispositivos. CDE aborda estos desafíos al:

Identificar la ubicación exacta de los dispositivos, lo que reduce el tiempo de inactividad y permite que un HDO mueva dispositivos dinámicamente desde ubicaciones infrautilizadas a áreas donde tienen demanda.

Facilitar que el mantenimiento del dispositivo se lleve a cabo en un horario alternativo basado en el uso en lugar de a granel en un calendario.

Identificar los dispositivos faltantes para que puedan ser devueltos al inventario, en lugar de asumirlos perdidos y, por lo tanto, reemplazados.

"El valor de la inteligencia de utilización de dispositivos fiables cruza todos los límites departamentales. Desde TI hasta la seguridad, desde la adquisición hasta la gestión de la cadena de suministro, tener una vista integral en tiempo real de todos los datos de los dispositivos será fundamental para el éxito de los HDO en el futuro", dijo Robert Swaskoski, CISO de Heritage Valley Health System, cliente de Medigate. "El lanzamiento de CDE subraya el liderazgo de Medigate en el espacio de gestión de dispositivos sanitarios y su compromiso continuo con la innovación que ayudará a los HDO a satisfacer las necesidades cambiantes de la atención al paciente".

Para aprender más sobre la Clinical Device Efficiency de Medigate, visite: www.medigate.io/CDE

Acerca de Medigate

Medigate es la primera y principal plataforma de gestión de activos y seguridad de dispositivos médicos dedicada de la industria, que permite a los proveedores ofrecer atención segura y conectada. Medigate fusiona el conocimiento y la comprensión del flujo de trabajo médico y la identidad y los protocolos de los dispositivos con la realidad de las amenazas de ciberseguridad actuales. Con Medigate, las redes hospitalarias pueden operar de forma segura todos los dispositivos médicos en su red, lo que permite la implementación de dispositivos nuevos y existentes para los pacientes, al tiempo que se garantiza la privacidad y la seguridad. Hasta la fecha, Medigate ha ganado más de 40 premios de la industria, incluyendo 2021 Best in KLAS for Healthcare IoT Security, SINET Innovator Award, Fast Company's Most Innovative Company Award, y ha sido identificado como líder en Forrester's New Wave for Connected Medical Devices como así como en la lista de Forbes Top 20 IoT Start-Ups to Watch.

