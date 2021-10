Medigate lance Clinical Device Efficiency pour améliorer l'efficacité opérationnelle des OSS (Organisations de Soins de Santé)

La nouvelle offre du leader de la cybersécurité des dispositifs médicaux vise à accroître la visibilité des dispositifs médicaux, à rationaliser les flux de travail des hôpitaux et à réduire les coûts

BROOKLYN, New York, 26 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Medigate , créateur de la première et principale plateforme spécifique au secteur de la santé pour orchestrer et intégrer les données des appareils connectés afin d'améliorer la sécurité du réseau et de l'IdO, a annoncé aujourd'hui le lancement de son offre Clinical Device Efficiency (CDE).

Le module CDE de Medigate aidera les Organisations de Soins de Santé (OSS) à gérer l'inventaire de leur flotte en localisant et en évaluant tous les appareils connectés, fournissant ainsi des données exploitables en temps réel. La plupart des inventaires de dispositifs cliniques OSS sont administrés au moyen d'un système informatisé de gestion de l'entretien (SIGE). Le module Medigate CDE élimine les processus manuels en fournissant plus de 100 détails uniques sur les appareils à la SIGE, permettant aux OSS d'accéder à une source unique de vérité pour les données sur tous les appareils cliniques.

En plus de fournir des informations sur l'emplacement des appareils, leur bon fonctionnement et la fréquence de leur utilisation, le module CDE de Medigate fournit également aux OSS des recommandations comparatives et exploitables afin qu'ils puissent optimiser et dimensionner leur parc d'appareils. Cette vue permet aux systèmes de soins de santé d'adopter une approche axée sur la demande pour l'attribution, en déplaçant les dispositifs des emplacements sous-utilisés vers les zones où ils sont plus nécessaires.

« Depuis notre fondation en 2017, nous avons continuellement innové dans l'utilisation des données des appareils connectés pour améliorer la sécurité des appareils de soins de santé », a déclaré Jonathan Langer, cofondateur et PDG de Medigate. « Le lancement de CDE apporte la valeur des données riches des appareils de Medigate à un nouvel ensemble de parties prenantes, aidant les OSS à réaliser des améliorations opérationnelles significatives et à économiser potentiellement des millions de dollars. »

En moyenne, un appareil médical connecté est inactif 58 %1 du temps et les équipes de soins de première ligne passent de 10 à 15 %1 de leur temps à chercher des appareils. Le CDE relève ces défis en :

Localiser exactement des appareils, ce qui réduit les temps d'inactivité et permet à un OSS de déplacer dynamiquement les appareils des emplacements sous-utilisés vers les zones où ils sont demandés.

Faciliter l'entretien des appareils selon un calendrier alternatif basé sur l'utilisation plutôt qu'en masse sur la base d'un calendrier.

Identifier les dispositifs manquants afin qu'ils puissent être remis dans l'inventaire, plutôt que d'être considérés comme perdus et donc remplacés.

« La valeur d'une information fiable sur l'utilisation des appareils traverse toutes les frontières départementales. De l'informatique à la sécurité, de l'approvisionnement à la gestion de la chaîne d'approvisionnement, avoir une vue complète et en temps réel de toutes les données des appareils sera essentiel au succès des OSS à l'avenir », a déclaré Robert Swaskoski, CISO de Heritage Valley Health System, un client de Medigate. « Le lancement de CDE souligne le leadership de Medigate dans le domaine de la gestion des appareils de soins de santé et son engagement continu envers l'innovation qui aidera les OSS à répondre aux besoins changeants des soins aux patients. »

Pour en savoir plus sur l'efficacité des dispositifs cliniques de Medigate, visitez : www.medigate.io/CDE

À propos de Medigate

Medigate est la première et la principale plateforme du secteur dédiée à la sécurité des dispositifs médicaux et à la gestion des actifs, permettant aux prestataires de fournir des soins sécurisés et connectés. Medigate fusionne la connaissance et la compréhension du flux de travail médical et de l'identité et des protocoles des dispositifs avec la réalité des menaces actuelles de cybersécurité. Avec Medigate, les réseaux hospitaliers peuvent exploiter en toute sécurité tous les dispositifs médicaux sur leur réseau, ce qui permet de déployer des dispositifs existants et nouveaux pour les patients tout en garantissant la confidentialité et la sécurité. À ce jour, Medigate a remporté plus de 40 prix de l'industrie, dont 2021 Best in KLAS for Healthcare IoT Security, le SINET Innovator Award, le prix de l'entreprise la plus innovante de Fast Company, et a été identifié comme un leader dans la New Wave for Connected Medical Devices de Forrester ainsi que dans le Top 20 IoT Start-Ups to Watch de Forbes.

1. https://www.medwrench.com/article/56703/5-strategies-htm-teams-can-use-immediately-to-contribute-more

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1592238/3_Medigate_Logo_RGB_blue_text_orange_chain_Logo.jpg

Related Links

http://www.medigate.io/CDE



SOURCE Medigate