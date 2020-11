Medison Pharma conclut un accord de distribution exclusif avec Deciphera Pharmaceuticals pour commercialiser QINLOCK® (Ripretinib) dans plusieurs régions

PETACH TIKVA, Israël et WALTHAM, Massachusetts, 6 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Medison Pharma, un partenaire commercial international de premier rang dans le domaine des thérapies hautement novatrices, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de distribution exclusif avec Deciphera Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: DCPH) pour la commercialisation de QINLOCK, un inhibiteur du commutateur de la tyrosine kinase, au Canada et en Israël, dans le cadre du traitement des tumeurs stromales gastro-intestinales (TSGI) de quatrième ligne.

La TSGI est un cancer qui se manifeste dans le tube digestif, particulièrement dans l'estomac ou dans l'intestin grêle. QINLOCK a été approuvé au Canada en juin 2020 pour le traitement des patients adultes atteints d'une TSGI ayant déjà été traités avec de l'imatinib, du sunitinib et du regorafenib. Medison Canada devrait lancer QINLOCK au quatrième trimestre de 2020. Medison Israel compte soumettre la demande d'inscription de QINLOCK au cours du premier trimestre de 2021, puis lancera un programme d'accès anticipé destiné aux patients israéliens immédiatement après. QINLOCK a également été approuvé par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) pour le traitement de la TSGI de quatrième ligne.

« Nous sommes fiers de notre collaboration avec Deciphera et de notre engagement commun à rendre des thérapies hautement novatrices accessibles aux patients atteints de cancer. Grâce à notre partenariat multiterritorial, Deciphera sera en mesure d'accélérer le déploiement de son traitement d'oncologie révolutionnaire pour les patients de divers marchés », a déclaré Meir Jakobsohn, fondateur et PDG de Medison Pharma.

« QINLOCK correspond parfaitement à notre portefeuille et répond au besoin croissant de thérapies de pointe du Canada. Medison Canada est le seul partenaire commercial du marché canadien qui a comme seul objectif de fournir aux patients canadiens des produits thérapeutiques novateurs capables de sauver des vies », a ajouté Joe O'Neill, directeur général de Medison Canada.

« Notre objectif est de mettre QINLOCK à la disposition des patients du monde entier qui souffrent d'une TSGI. Nous sommes fiers de fournir ce médicament important à un plus grand nombre de pays en le rendant accessible aux patients du Canada et d'Israël, a indiqué Steve Hoerter, PDG de Deciphera. Nous avons hâte de travailler en partenariat avec Medison pour permettre aux patients et aux médecins d'avoir recours à cette solution thérapeutique indispensable pour le traitement des TSGI avancées. »

À propos de Medison Pharma

Medison est l'un des plus grands partenaires commerciaux au monde des grandes entreprises mondiales de biotechnologie. Mettant l'accent sur le Canada, Israël et l'Europe centrale et orientale, Medison est particulièrement qualifié pour fournir la gamme complète de services intégrés aux entreprises internationales qui cherchent à pénétrer dans les marchés mondiaux ou à y accroître leur présence. Sa branche de capital-risque compte une équipe spécialisée de recherche et d'évaluation possédant des connaissances scientifiques et commerciales approfondies. En outre, Medison mène un programme de repérage pour répondre aux besoins de ses partenaires et investit activement dans des projets de sciences de la vie liés au développement de médicaments et à la santé numérique. Pour de plus amples informations, consultez www.medison.co.il et suivez-nous sur LinkedIn .

À propos de QINLOCK (ripretinib)

QINLOCK est un inhibiteur du commutateur de la tyrosine kinase conçu pour inhiber les kinases mutées de KIT et de PDGFRA au moyen d'un double mécanisme d'action qui régule la poche de commutation et la boucle d'activation de la kinase. QINLOCK inhibe les mutations primaires et secondaires de KIT dans les exons 9, 11, 13, 14, 17 et 18 qui sont impliqués dans la formation des TSGI, ainsi que dans la mutation primaire D816V de l'exon 17. QINLOCK inhibe également les mutations primaires de PDGFRA dans les exons 12, 14 et 18, y compris la mutation D842V de l'exon 18, qui est impliqué dans la formation d'un sous-groupe de TSGI.

QINLOCK est approuvé par la FDA des États-Unis pour le traitement des patients adultes atteints d'une TSGI avancée qui ont déjà été traités avec trois inhibiteurs de kinase ou plus, y compris l'imatinib. Il est également approuvé par Santé Canada pour le traitement des patients adultes atteints d'une TSGI avancée qui ont déjà été traités avec de l'imatinib, du sunitinib et du regorafenib, et par l'administration australienne des produits thérapeutiques pour le traitement des patients adultes atteints d'une TSGI avancée et qui ont déjà été traités avec trois inhibiteurs de kinase ou plus, y compris l'imatinib.

Deciphera Pharmaceuticals développe QINLOCK pour le traitement des cancers causés par KIT et/ou PDGFRA, y compris la TSGI, et conserve les droits mondiaux de développement et de commercialisation, sauf dans certaines régions géographiques.

À propos de la TSGI

La tumeur stromale gastro-intestinale (TSGI) est un cancer qui touche le tube digestif ou des structures voisines de l'abdomen et qui se manifeste le plus souvent dans l'estomac ou l'intestin grêle. La TSGI est le sarcome le plus courant du tractus gastro-intestinal : environ 4 000 à 6 000 nouveaux cas de TSGI sont enregistrés chaque année aux États-Unis, avec un taux d'incidence similaire en Europe et dans d'autres pays. La plupart des cas de TSGI sont causés par un spectre de mutations. Les mutations primaires les plus courantes sont celles de la kinase KIT, qui représentent environ 80 %, ou celles de la kinase PDGFRA, qui représentent près de 6 % des cas. Les thérapies actuelles sont incapables d'inhiber le spectre complet des mutations primaires et secondaires, ce qui entraîne une résistance et une progression de la maladie. Selon les estimations, la probabilité de survie à cinq ans varie de 48 % à 90 %, selon le stade de la maladie au moment du diagnostic.

À propos de Deciphera Pharmaceuticals

Deciphera est une entreprise biopharmaceutique axée sur la découverte, le développement et la commercialisation de nouveaux médicaments importants pour améliorer la vie des personnes atteintes de cancer. Nous tirons parti de notre plateforme brevetée d'inhibiteurs du commutateur de la kinase et de notre expertise approfondie en biologie de la kinase pour développer un large portefeuille de médicaments innovants. Plusieurs produits candidats issus de notre plateforme sont passés au stade de l'essai clinique. QINLOCK est l'inhibiteur du commutateur de la kinase de Deciphera approuvé par la FDA pour le traitement de la tumeur stromale gastro-intestinale (TSGI) de quatrième ligne. QINLOCK est également approuvé pour le traitement de la TSGI de quatrième ligne au Canada et en Australie. Pour en savoir plus, consultez www.deciphera.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter (@Deciphera).

