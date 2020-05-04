Международный ритейлер SHEIN проведет онлайн-фестиваль SHEIN TOGETHER с участием Кэтти Перри и Lil Nas X

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SHEIN

04 May, 2020, 16:00 IDT

Виртуальное мероприятие направлено на поддержку инициатив Фонда всеобщего реагирования на пандемию COVID-19, организованного ВОЗ на платформе Фонда ООН 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (LOS ANGELES), 4 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Ведущий мировой лидер отрасли электронной розничной торговли, компания SHEIN анонсировала проведение первого онлайн-фестиваля цифровых развлечений SHEIN Together. Мероприятие запланировано на 9 мая 2020 года. Четырехчасовой онлайн-ивент SHEIN Together будет транслироваться в бесплатном приложении SHEIN и поможет привлечь внимание и средства в поддержку Фонда всеобщего реагирования на пандемию COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), осуществляющего свою деятельность на платформе Фонда ООН.

SHEIN_TOGETHER_FINAL
SHEIN_TOGETHER_FINAL

Фонд всеобщего реагирования на пандемию COVID-19 представляет собой единственный способ, с помощью которого частные лица, предприятия и общественные организации из всех уголков земного шара могут оказать прямую поддержку деятельности ВОЗ  по предотвращению и реагированию на пандемию нового коронавируса. Этот фонд также поддерживает начинания двух других партнеров - ЮНИСЕФ и Коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI).

Уникальное виртуальное мероприятие начнется в субботу, 9 мая, в 13:00 PT. В его программу войдут эксклюзивные музыкальные представления, выступления знаменитостей и инфлюенсеров, а также диалог-сессии с пользователями TikTok. «Распорядителем» фестиваля выступит знаменитая ведущая шоу «The Rundown» на канале E! News Эрин Лим. Аудиторию также ждет мастер-класс от специалиста по макияжу Chrisspy, семинары звездных стилистов Мейв Рейли и Карлы Уэлч, а также множество других сюрпризов!

ХЭДЛАЙНЕРЫ ШОУ:
KЭТИ ПЕРРИ
LIL NAS X
РИТА ОРА   |  DOJA CAT 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ:
ХЭЙЛИ БИБЕР
ЯРА ШАХИДИ
МЭДЕЛИН ПЕТШ
СТОРМ РЕЙД
ВАНЕССА МОРГАН
ЛЕЛЕ ПОНС
ТАЙЛЕР КАМЕРОН
КИМБЕРЛИ ЛОАЙСА
СОФИЯ УИЛИ 

SHEIN планирует пожертвовать на нужды фонда 100 тыс. долл. США, а зрители онлайн-фестиваля смогут принять участие в благотворительной акции, купив футболку из лимитированной коллекции #SHEINtogether. 100% поступлений от продаж будут переданы Фонду ООН для Фонда всеобщего реагирования на пандемию COVID-19. Приобрести футболки #SHEINtogether по цене 10,00 долл. США можно будет уже с 4 мая на веб-сайте www.shein.com. Кроме того, зрители смогут сделать собственные пожертвования, перейдя по ссылке в приложении. Все собранные средства также направлены на поддержку инициатив фонда.

«Как международная компания, мы хорошо понимаем, что текущий кризис затронул все наши сообщества, и не можем бездействовать, оставаясь в стороне, - прокомментировала соучредитель SHEIN Молли Мяо. - В дополнение к бесплатному предоставлению защитных масок медицинскому персоналу, сражающемуся с пандемией на переднем крае, мы хотели донести до нашей аудитории всю важность солидарности, единства и всеобщей поддержки в это трудное для всех наш время. Именно так родилась идея онлайн-фестиваля SHEIN Together».

Для получения дополнительной информации загрузите приложение для iPhone или Android в Apple App Store или посетите веб-сайт www.shein.com.

О фестивале SHEIN Together:
SHEIN Together - виртуальный фестиваль, целью которого является привлечь средства для Фонда всеобщего реагирования на пандемию COVID-19, организованного ВОЗ при поддержке Фонда ООН. «Распорядителем» фестиваля выступит знаменитая ведущая шоу «The Rundown» на канале E! News Эрин Лим. В программу мероприятия войдут эксклюзивные выступления Kэти Перри, Lil Nas X, Риты Оры и Doja Cat, мастер-классы и диалоги со звездами, инфлюенсерами и популярными пользователями TikTok, включая Хейли Бибер, Яру Шахиди, Мэделин Петш, Сторм Рейд, Ванессу Морган, Лили Понс, Тайлера Камерона и т.д. Трансляция SHEIN Together будет проходить в приложении SHEIN для iPhone и Android 9 мая 2020 года в 13:00 (РТ).

О компании SHEIN:
Основанная в 2008 году компания SHEIN - ритейлер сегмента «быстрой моды» с глобальной сетью филиалов в 220 странах и регионах мира. Команда SHEIN делает основной акцент на широте имеющегося выбора. Именно поэтому мы ежедневно размещаем на своих «витринах» 500 новых моделей, предоставляя нашим клиентам потрясающий ассортимент модной одежды. В основе нашей деятельности лежит уверенность в том, что одежда служит отражением индивидуальности человека. Мы хотим дать современным женщинам полную свободу самовыражения. С помощью нашего обширного ассортимента клиенты могут запросто создавать идеальный образ, отражающий их самобытность и характер. Мы поможем вам всегда и везде оставаться собой.

Узнайте больше о SHEIN и следите за нашими новостями на  shein.com, в instagram.com/shein и youtube.com/shein.

О Фонде ООН:
Фонд ООН объединяет идеи, людей и ресурсы, помогая Организации Объединенных Наций решать острые глобальные проблемы и достигать прогресса в своих начинаниях. Лейтмотивом нашей деятельности является сотрудничество в вопросах создания долговременных изменений и инноваций, направленных на преодоление величайших кризисов человечества. Больше информации см. на www.unfoundation.org

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1163414/SHEIN_LOGO_Logo.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1163416/SHEIN_TOGETHER_FINAL.jpg

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http://www.shein.com

SOURCE SHEIN

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Международный ритейлер SHEIN проведет онлайн-фестиваль SHEIN TOGETHER с участием Кэтти Перри и Lil Nas X

News provided by

SHEIN

04 May, 2020, 16:00 IDT