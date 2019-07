Mezinárodní konference IGC 2019 společnosti Young Living Essential Oils vzala Salt Lake City útokem

V letošním roce oslavila společnost Young Living uvedení řady doplňků výživy, make-upu ze své make-upové řady Savvy Minerals®, deodorantů bez obsahu syntetických látek, zubní pasty a nového difuzéru ve tvaru sovy pro děti. Mezi hlavní události konference v roce 2019 patřil inspirativní klíčový projev nejprodávanějšího autora deníku New York Times Johna C. Maxwella, prohlídky nedávno otevřeného globálního ředitelství společnosti Young Living a levandulové farmy Mona, let největší vzducholodí, která se kdy vznášela nad Utahem, a závěrečný koncert kapely Imagine Dragons. S pomocí Guinness World Records™ vytvořili členové Young Living také nový světový rekord nejvyššího počtu otisků rtů na zdi za týden jako součást rekordu Clean Kisses Record, značkové akce pro řadu make-upů Savvy Minerals společnosti Young Living.