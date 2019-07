Grande Convenção Internacional de 2019 da Young Living Essential Oils tem um sucesso estrondoso em Salt Lake City

A Young Living comemorou neste ano o lançamento de uma gama de suplementos nutricionais, maquiagem de sua linha de maquiagem Savvy Minerals®, desodorantes e pasta de dentes sem produtos sintéticos, e um novo difusor para crianças que tem a coruja como tema. Entre os destaques da convenção de 2019 estão a palestra inspiradora de John C. Maxwell, um dos autores mais vendidos do New York Times, excursões na fazenda de lavanda Mona e na sede global recentemente aberta da Young Living, a viagem do maior dirigível que já cruzou os céus de Utah, e o encerramento com a apresentação dos Imagine Dragons. Com a ajuda da Guinness World Records™, os membros da Young Living também estabeleceram um novo recorde mundial do maior número de contribuições realizadas em uma semana para um mural decorado com lábios impressos, parte do Clean Kisses Record, um evento da marca para a linha de maquiagem Savvy Minerals da Young Living.