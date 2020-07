Microsoft annonce les lauréats et finalistes des prix Partner of the Year 2020

Les partenaires ont été récompensés pour leurs solutions innovantes et pour avoir étendu les capacités des clients à travers le monde

REDMOND, Washington, 13 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. a annoncé lundi les lauréats et finalistes des Partner of the Year Awards 2020 (Prix du partenaire de l'année 2020). Ces prix annuels récompensent les partenaires de Microsoft ayant fait preuve d'excellence dans l'innovation et la mise en œuvre de solutions clients fondées sur la technologie Microsoft. Des lauréats et finalistes du monde entier seront récompensés à l'occasion de la toute première édition numérique de Microsoft Inspire, qui aura lieu les 21 et 22 juillet 2020.

Cette année, Microsoft récompense des partenaires dans 49 catégories consacrant chacun des domaines de solutions, industries et secteurs dans lesquels sont utilisées les technologies de Microsoft. Dans l'édition de cette année, Microsoft a introduit dix nouvelles catégories de prix, dont le tout premier Community Response Award (Prix de la réponse communautaire) qui récompense les partenaires ayant fait une grande différence en fournissant des services ou des solutions innovantes et uniques pour aider à résoudre les problèmes de nos clients et de notre communauté durant cette période sans précédent.

Les finalistes et lauréats ont été sélectionnés à partir de plus de 3 300 nominations rassemblées dans plus de 100 pays différents à travers le monde sur la base de leur attachement à la clientèle, de l'impact de leur solution sur le marché, et de l'utilisation exemplaire des technologies de Microsoft.

« C'est pour moi un honneur de récompenser les lauréats et finalistes des prix Microsoft Partner of the Year Awards de l'année 2020 », a déclaré la directrice générale adjointe de One Commercial Partner chez Microsoft. « Ces partenaires se dépassent pour offrir des solutions adaptées permettant de résoudre les défis complexes auxquels les entreprises du monde entier sont confrontées, que ce soit en matière de communication et de collaboration virtuelles ou pour aider les clients à réaliser leur plein potentiel grâce aux services cloud Azure et bien plus encore. Je suis ravie d'honorer et de féliciter chaque lauréat et finaliste », ajoute-t-elle.

Pour plus d'informations sur les prix Microsoft Partner of the Year Awards 2020, consultez le blog Microsoft Partner Network de Gavriella Schuster : https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/congratulations-to-the-2020-microsoft-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists/.

Une liste complète des catégories, lauréats et finalistes du prix Microsoft Country Partner of the Year Award de 2020 peut être consultée sur https://aka.ms/POTYA_WinnersFinalist_List. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) facilite la transformation numérique pour ouvrir une nouvelle ère : celle du cloud intelligent et de la périphérie intelligente. Sa mission consiste à donner à chaque entreprise et à chaque individu de la planète les moyens d'aller plus loin.

À propos de Microsoft Inspire

Microsoft Inspire offre à la communauté des partenaires de Microsoft un accès aux principales stratégies marketing et commerciales, au leadership et aux informations concernant des solutions clients particulières conçues pour aider les partenaires à réussir sur le marché. Microsoft Inspire offre aux partenaires des opportunités d'apprentissage bien documenté couvrant les ventes, le marketing, les services et la technologie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.

