Spoločnosť Microsoft vyhlásila víťazov a finalistov ocenenia Partner roka 2020

Víťazi boli ocenení za to, že priniesli inovatívne riešenia a vytvorili nové možnosti pre zákazníkov po celom svete

REDMOND, Washington, 14. júla, 2020 /PRNewswire/ -- Firma Microsoft Corp. v pondelok vyhlásila víťazov a finalistov ocenenia Partner roka 2020. Toto ocenenie spoločnosť Microsoft odovzdáva každý rok partnerom spoločnosti, ktorí vyniknú v inováciách a implementácií zákazníckych riešení založených na technológii Microsoftu. Víťazi a finalisti z celého sveta budú oficiálne ocenení na tradične konajúcej sa konferencii Microsoft Inspire, ktorá sa po prvý krát uskutoční v digitálnej forme v dňoch 21.-22. júla, 2020.

Tento rok spoločnosť Microsoft odovzdá ocenenie partnerom v 49-tich kategóriách, v rámci ktorých budú ocenení partneri v každej oblasti poskytovaných riešení a v každej oblasti priemyslu a výroby po celom svete, v ktorých sa využívajú technológie firmy Microsoft. Spoločnosť Microsoft tento rok predstavila desať nových kategórií vrátane ocenenia za pomoc komunite, v rámci ktorého boli ocenení partneri, ktorí počas tejto doby, s ktorou sme sa nikdy predtým nestretli, poskytli inovatívne a jedinečné služby alebo riešenia, čím výrazne pomohli vyriešiť problémy našich zákazníkov a komunity.

Finalisti a víťazi všetkých kategórií ocenenia Partner roka boli vybraní z viac ako 3300 nominácií zozbieraných z viac ako 100 rôznych krajín naprieč celým svetom a to na základe plnenia si svojich záväzkov voči zákazníkom, na základe dopadov ich riešení na trh a na základe ukážkového využívania technológií spoločnosti Microsoft.

"Je to česť oceniť víťazov a finalistov ocenenia Partner roka 2020 spoločnosti Microsoft," povedala Gavriella Schuster, viceprezidentka skupiny One Commercial Partner spoločnosti Microsoft. "Títo partneri rozanalyzovali problém do hĺbky tak, aby priniesli včasné riešenia komplexných výziev, ktorým čelili jednotlivé spoločnosti naprieč celým svetom — od virtuálnej komunikácie a spolupráce po pomoc zákazníkom využiť ich plný potenciál prostredníctvom cloudových služieb platformy Azure a iných. Som pyšná na to, že si týmto spôsobom môžem uctiť a pogratulovať každého víťaza a finalistu."

Ďalšie bližšie informácie o oceneniach spoločnosti Microsoft Partner roka 2020 sú dostupné na blogu Gavrielly Schuster - Microsoft Partner Network tu: https://blogs.partner.microsoft.com/mpn/congratulations-to-the-2020-microsoft-partner-of-the-year-awards-winners-and-finalists/.

Kompletný zoznam kategórií, víťazov a finalistov, vrátane ocenenia Partnera roka 2020 v regióne, je dostupný na: https://aka.ms/POTYA_WinnersFinalist_List. Pre viac informácií prosím navštív https://partner.microsoft.com/en-us/inspire/awards.

Microsoft (skratka na burze: "MSFT" @microsoft) umožňuje digitálnu transformáciu na obdobie inteligentného cloudu a inteligentného edge-u. Poslaním firmy je podporiť každú osobu a každú organizáciu na planéte, aby mohla dosiahnuť viac.

O konferencii Microsoft Inspire

Microsoft Inspire poskytuje komunite partnerov spoločnosti Microsoft prístup ku kľúčovým marketingovým a obchodným stratégiám, vedeniu firmy a informácie týkajúce sa konkrétnych riešení zákazníkov navrhnutých tak, aby pomohli partnerom uspieť na trhu. Microsoft Inspire poskytuje partnerom vzdelávacie možnosti v oblasti predaja, marketingu, služieb a technológií. Viac informácií je dostupných na https://partner.microsoft.com/en-us/inspire.

