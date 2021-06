Mnemo Therapeutics lève 75 M€ lors d'un tour de financement de série A pour accélérer le développement de sa plateforme épigénétique intégrée nouvelle génération de ciblage des cellules CAR-T

Le financement a été mené par Casdin Capital et Sofinnova Partners, l'investisseur initial en amorçage, et un autre investisseur confidentiel

Mnemo développe des antigènes épigénétiques, des cellules T plus puissantes et un processus de production de premier plan, sur la base de travaux de recherche révolutionnaires issus de l'Institut Curie et du Memorial Sloan Kettering

PARIS, 16 juin 2021 /PRNewswire/ -- Mnemo Therapeutics, une société de biotechnologie développant de puissantes thérapies cellulaires sur la base d'un outil de ciblage innovant, de cellules T plus performantes et d'un processus de production de premier plan, annonce aujourd'hui avoir bouclé un tour de financement de série A de 75 millions d'euros. La série A a été menée par Casdin Capital, Sofinnova Partners, l'investisseur d'amorçage, et un autre investisseur, rejoints par les fonds Redmile, Emerson Collective et Alexandria Venture Investments.

« Mnemo Therapeutics s'est donnée pour mission ambitieuse de transformer la vie des patients sur la base du leadership technologique de ses co-fondateurs scientifiques, Dr. Sebastian Amigorena, chercheur CNRS à l'Institut Curie et Dr. Michel Sadelain du Memorial Sloan Kettering Cancer Center », indique Alain Maiore, Président de Mnemo. « Grâce au soutien de nos investisseurs de premier plan et à la forte expérience de notre équipe, nous avons levé la plus importante Série A jamais réalisée en France dans le secteur des biotechs pour développer des thérapies cellulaires puissantes ayant la capacité d'apporter des solutions uniques pour les patients atteints de cancers solides et du sang ».

Le financement de série A permettra à Mnemo d'accélérer le développement de sa plateforme EnfiniT de ciblage et de Récepteurs Antigènes Chimériques (CAR) T de nouvelle génération, qui s'appuie sur les travaux de recherches pionniers issus de l'Institut Curie et du Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK). La plateforme EnfiniT se compose d'un ensemble de technologies qui repose sur un outil de découverte E-antigen capable d'identifier avec une meilleure précision tumorale des antigènes spécifiques aux cellules cancéreuses. Combinées à l'ensemble technologique propriétaire EnfiniT qui améliore la mémoire et la persistance des cellules CAR T, ces cibles tumorales dédiées permettront d'accéder à une variété d'options thérapeutiques entrainant une meilleure réponse clinique que les thérapies cellulaires actuelles. S'appuyant sur un processus de production de cellules autologues et allogènes de premier ordre, la plateforme EnfiniT de Mnemo devrait être en mesure de dépasser les limites actuelles des cellules CAR T et de développer des thérapies cellulaires extrêmement efficientes et adaptables.

« Notre confiance dans l'approche unique et intégrée de Mnemo en matière de thérapie cellulaire nous a conduit à mener le financement d'amorçage en 2019. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes convaincus de son potentiel pour apporter un nouveau standard de traitement à une grande variété de tumeurs solides et de cancers du sang, avec un impact possible sur d'autres maladies dévastatrices », poursuit Antoine Papiernik, Managing Partner et Président de Sofinnova Partners. « Nous sommes ravis d'accueillir un syndicat d'investisseurs internationaux aussi solides, qui nous rejoignent pour donner son plein potentiel à la technologie révolutionnaire de Mnemo ».

« La thérapie cellulaire est un domaine qui évolue particulièrement rapidement et les thérapies de nouvelle génération réclament des cellules T plus intelligentes, plus solides et avec une sensibilité supérieure aux antigènes spécifiques aux tumeurs » déclare Eli Casdin, Chief Investment Officer et fondateur de Casdin Capital. « Nous pensons que Mnemo a ces qualités et nous avons été très impressionnés par l'expertise scientifique et technologique de l'entreprise. Nous sommes impatients de soutenir l'équipe dans son travail pour faire avancer le champ des cellules CAR T et réduire la courbe de mortalité des cancers particulièrement difficiles à soigner ».

Le Président, Alain Maiore, a réuni une équipe expérimentée qui opère depuis le siège social de la société à Paris (France) et à New York (Etats Unis). Cette équipe est unie par une histoire commune autour de travaux fondateurs dans les thérapies de CAR T et une volonté inébranlable de transformer radicalement l'avenir des patients. Les fondateurs scientifiques de Mnemo comprennent :

Sebastian Amigorena, PhD (chercheur CNRS à l' Institut Curie)

Michel Sadelain, MD, PhD (Memorial Sloan Kettering Cancer Center)

Isabelle Rivière, PhD ( Memorial Sloan Kettering Cancer Center)

Justin Eyquem, PhD (UCSF)

Aux côtés d'Alain Maiore, l'équipe de direction de Mnemo comprend :

François Gaudet, PhD, Directeur scientifique

Joseph Cerro , Vice-Président Information Technology

Stephanie Oestreich , PhD, MPA, Vice-Présidente des opérations Europe et Directrice de Alliance Management

« Mnemo réalise des avancées formidables dans le domaine de la recherche en thérapie cellulaire avec une équipe impressionnante et ambitieuse d'experts menée par Alain, qui avec talent réunit les meilleurs spécialistes des cellules CAR T à travers le monde » indique Dieter Weinand, Président du Conseil d'administration de Mnemo. « Mnemo a le potentiel d'améliorer de façon radicale la thérapie cellulaire et lui permettre de réaliser son potentiel pour combattre les tumeurs et vaincre les cancers incurables ».

Remarque : Dr. Sadelain et Dr. Riviere ont fourni des missions de conseil pour Mnemo et sont actionnaires de l'entreprise. Dr. Sadelain détient aussi des droits de propriété intellectuelle et des intérêts en lien avec les technologies de thérapies cellulaires que le Memorial Sloan Kettering (MSK) a licencié à Mnemo. MSK détient les droits de propriété intellectuelle et les intérêts financiers associés liés à Mnemo selon les termes de l'accord licence entre MSK et Mnemo.

A propos de Mnemo Therapeutics

Mnemo Therapeutics est une entreprise de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires puissantes permettant de créer des traitements disponibles. Avec sa plateforme EnfiniT, un dispositif innovant de développement de nouveaux traitements, Mnemo déploie une nouvelle approche innovante et intégrée de thérapie cellulaire. Grâce à l'identification précise d'une nouvelle classe d'antigènes ayant des capacités de ciblage spécifiques supérieures, et la capacité de reprogrammer efficacement les cellules T pour améliorer leur phénotype mémoriel et redéfinir leur ingénierie, Mnemo va transformer la réponse immunitaire pour combattre la maladie. L'entreprise a été co-fondée par l'Institut Curie et le Memorial Sloan Kettering Center.

A propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe dans les sciences de la vie, avec une spécialisation dans la santé et le développement durable. Basée à Paris, Londres et Milan, l'équipe est composée de professionnels issus de toutes les régions du monde aux profils à la fois scientifiques, business et médicaux. Investisseur engagé, Sofinnova Partners s'implique pour créer des entreprises sur l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie, de l'amorçage aux phases avancées de développement. La société s'associe à des entrepreneurs ambitieux, en tant qu'investisseur principal ou chef de file, pour développer des innovations ayant le potentiel de transformer positivement le futur de tous.

Créée en 1972, Sofinnova Partners est la société de capital-risque la plus établie en Europe. Bénéficiant de 50 années d'expérience, elle a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros d'actifs. Pour plus d'information : www.sofinnovapartners.com

A propos de Casdin Capital

Casdin Capital LLC a été fondée en 2012 et apporte une compréhension approfondie, une expertise et une perspective long terme au financement des innovations de nouvelle génération dans les sciences de la vie. Pour plus d'information : www.casdincapital.com

