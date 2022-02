MTN Nigeria lance une plateforme numérique multi-expériences avec Tecnotree Moments - pour le jeu et l'éducation

ESPOO, Finlande, 28 février 2022 /PRNewswire/ -- Tecnotree, fournisseur mondial de solutions de transformation numérique pour les fournisseurs de services de communication (CSP) et les fournisseurs de services numériques (DSP), basé en Finlande, annonce aujourd'hui le lancement de sa plateforme numérique multi-expériences, Tecnotree Moments, en collaboration avec MTN Nigeria. Les offres de cet écosystème de partenaires multi-expériences visent à créer des ensembles de contenus, d'applications et de connectivité axés sur le mode de vie grâce à un écosystème de partenaires numériques pré-intégrés destiné aux secteurs mondiaux, locaux et glocaux à forte demande et à forte croissance. La plateforme attirera des partenaires de premier plan dans différents secteurs tels que l'éducation, le divertissement, les jeux, le sport, la santé et le bien-être, pour les amener à s'implanter au Nigeria et utilisera la facturation directe des clients pour transformer les partenaires de l'écosystème en générateurs de revenus instantanés.

Tecnotree Moments est un portail de services numériques et de groupage de produits de mode de vie, lancé grâce à des contenus de sports électroniques tels que PUBG Mobile Daily, FIFA Daily, Rocket League Daily, Fortnite Monthly et Fantasy Football. La plateforme propose également les jeux les plus populaires d'Afrique, et met régulièrement à jour les nouveaux jeux. Grâce aux partenaires dynamiques de son écosystème, la plateforme est idéalement positionnée pour assurer la convergence entre les contenus éducatifs et ludiques dans le monde entier, ce qui favorise l'apprentissage social et émotionnel, indispensable pour créer des expériences personnalisées et adaptées.

Cette collaboration entre Tecnotree Moments et MTN Nigeria est révolutionnaire dans la mesure où elle permet de libérer tout le potentiel humain des Nigérians à travers le pays et de créer une société inclusive qui est essentielle à la promotion du développement national. Moments contient l'intégralité du programme nigérian JSSCE, SSSCE et IGCSE sous forme de contenu interactif et immersif et de cours en direct. En outre, pour rester pertinent dans une économie numérique en évolution rapide, le partenariat MTN-Moments cherchera à offrir un cours en ligne ouvert à tous (MOOC) pour le perfectionnement professionnel et la progression de carrière,favorisant ainsi l'acquisition de compétences générales et techniques. Étant donné les compétences locales et le vivier de talents dont dispose le pays, la plateforme sera d'abord lancée au Nigeria, et ces services seront ensuite lancés dans d'autres pays d'exploitation MTN en Afrique.

« MTN est constamment à la recherche de partenariats pour construire des plateformes qui offrent des services de qualité supérieure à nos clients. Nous avons toujours été déterminés à offrir à nos clients le meilleur du contenu numérique. Ce partenariat avec Tecnotree ne fait que renforcer cet engagement. La plateforme fournira à nos clients des contenus d'une qualité exceptionnelle, dans les domaines de l'éducation et du divertissement », a déclaré Aisha Mumuni, directrice des services numériques par intérim de MTN.

Padma Ravichander, PDG de Tecnotree Corporation, a déclaré : « Notre vision est d'autonomiser les communautés connectées numériquement, de réduire la fracture numérique et de créer une inclusion numérique pour les différentes diasporas de la population nigériane. Nous sommes très ravis de nous associer à MTN Nigeria pour lancer notre plateforme Tecnotree Moments, qui offrira à la communauté nigériane de véritables services et produits numériques par l'intermédiaire de nos partenaires internationaux. L'engagement de MTN à faire de l'Afrique une économie véritablement numérique est un objectif puissant et Tecnotree est fière d'être son partenaire numérique pour cette cause »

