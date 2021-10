MyChargeBackin Dispute Resolution -sivu on jättihitti Pohjoismaissa

Ilmainen tilitapahtuman palauttamisen arvioinnin verkkotyökalu auttaa kortinhaltijoita ymmärtämään paremmin omat oikeutensa kuluttajina

KÖÖPENHAMINA, Tanska, 27. lokakuuta 2021 /PRNewswire/-- Kansainvälinen rahoituspalveluyritys MyChargeBack, joka on erikoistunut monimutkaisia kiistoja, jotka johtuvat siitä, että kortti ei ole maksutapahtumassa läsnä, ilmoittaa Pohjoismaissa olevan paljon kiinnostusta sen uutta verkkosivustoa Pengeretur.dk kohtaan.

Pengeretur on Pohjoismaiden kuluttajille tarkoitettu keskitetty palvelupiste, joka tarjoaa heille tietoa heidän oikeuksistaan ja suojistaan sekä tilitapahtuman palauttamisia koskevista säännöistä ja määräyksistä. Lisäksi se sisältää muita koulutuksellisia resursseja.

Pengereturin ainutlaatuinen algoritmien tehostama arviointityökalu auttaa kuluttajia määrittämään, täyttävätkö heidän riitansa luottokorttiverkostojen määrittämät tilitapahtuman palauttamisen ehdot. Tämä ilmainen työkalu on suunniteltu kattamaan monenlaiset liiketoimet aina sähköisestä kaupankäynnistä sijoituksiin, jotta kuluttajat voisivat ratkaista riita-asiansa nopeasti ja tehokkaasti.

"COVID-pandemia muutti merkittävästi maailmanlaajuista maksutapahtumaympäristöä ja lisäsi huomattavasti sellaisten korttitapahtumien määrää, joissa kortti ei ollut läsnä", toteaa Kööpenhaminassa työskentelevä Judith Dayan Persson, MyChargeBackin Vice President of European Operations and Business Development. "Tämä on haaste, sillä tutkimustemme mukaan joka kuudes kuluttaja Pohjoismaissa ei tiedä, että luotto- tai pankkikortin käytön takia menetetyt varat voidaan saada takaisin tilitapahtuman palauttamisen kautta", hän lisää. "Pohjoismaalaisia kuluttajia houkuttelee pengeretur.dk:n käyttäjäksi se, että sen kautta he pystyvät tarkistamaan alle 90 sekunnissa, täyttääkö heidän riitansa tilitapahtuman palauttamisen ehdot!"

Pengereturin tilitapahtuman palauttamisen arvioinnin verkkotyökalu on saatavilla englanniksi kaikille Pohjoismaiden asukkaille.

MyChargeBack

Pengeretur on osa MyChargeBack-yritysperhettä, joka on maailmanlaajuinen johtaja sellaisten monimutkaisten kiistojen ratkaisemisessa, joissa kortti ei ole läsnä maksutapahtumassa. Yhtiö on toiminut tiennäyttäjänä innovatiivisille strategioille, joilla pyritään palauttamaan tilitapahtumia ja saamaan muunlaisia korvauksia. Tehtävämme on tasapuolistaa maksualan toimintaedellytyksiä parantamalla kuluttajien ja liikkeeseen laskevien pankkien tapaa arvioida ja validoida riitoja sekä helpottaa kryptovaluutan saamista takaisin käyttämällä uusinta teknologiaa rikosteknisten lohkoketjututkimusten suorittamiseen. Aiempien talouspalvelualan johtohenkilöiden, joilla on maksu-, sääntely- ja lakiasian tuntemusta, johtamina menestystämme tehostaa myös se, että teemme yhteistyötä yli 800 pankin ja 450 oikeusviranomaisen kanssa yli sadassa maassa. Näin voimme auttaa tuhansia asiakkaita saamaan takaisin miljoonia, jotka olisi muutoin voitu menettää. Vuonna 2016 perustetun MyChargeBackin toimistot sijaitsevat New Yorkissa, Lontoossa, Tel Avivissa, Pretoriassa ja Kööpenhaminassa.

Yhteyshenkilö:

Reuben Eliaz

[email protected]

+32-2-808 39 02, alanumero 600

Related Links

https://pengeretur.dk



SOURCE MyChargeBack