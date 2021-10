MyChargeBacks hjemmeside om reklamationerscorer stort i Skandinavien

Et gratis online evalueringsværktøj for "indsigelse", der giver kortholdere en bedre forståelse af deres forbrugerrettigheder

KØBENHAVN, Danmark, 27. oktober 2021 /PRNewswire/ -- MyChargeBack, det internationale finansielle firma, der har specialiseret sig i at løse komplekse reklamationstvister på transaktioner foretaget ved onlinekøb, rapporterer om en bølge af interesse på tværs af de nordiske lande på sit nye websted, Pengeretur.dk.

Pengeretur er en one-stop-shop for skandinaviske forbrugere, der giver dem indsigt i deres rettigheder og beskyttelse, regler og regulativer for "indsigelser"..

Pengereturs unikke, algoritme drevne evalueringsværktøj gør det muligt for forbrugerne at afgøre, om deres tvister opfylder de kriterier for en "indsigelse", der er etableret af kortselskaberne. Det gratis værktøj er designet til at dække et bredt spektrum af transaktioner – lige fra onlinetransaktioner til investeringer – for at gøre det muligt for forbrugerne at løse deres tvister hurtigt og effektivt.

"COVID ændrede det globale betalingslandskab og øgede i høj grad antallet af "card not present" online-transaktioner," bemærker Judith Dayan Persson, MyChargeBacks Vice President of European Operations and Business Development med base i København. "Og det er en udfordring, da vores undersøgelser viser, at en ud af seks skandinaviske forbrugere ikke er klar over, at midler, der er gået tabt ved brug af et kredit- eller debetkort, kan inddrives via en "indsigelse"," tilføjer hun. "Det, der tiltrækker skandinaviske forbrugere til Pengeretur.dk, er, at det giver dem mulighed for at få svar på, om deres tvist kvalificerer sig under retningslinjerne for "indsigelser" på mindre end 90 sekunder!"

Pengereturs online evalueringsværktøj for "indsigelser" er tilgængeligt på engelsk for at imødekomme befolkningen i alle de nordiske lande.

Om MyChargeBack

Pengeretur er en del af MyChargeBack-familien, en global leder inden for løsning af komplekse, "card not present"-tvister, der har været banebrydende for innovative strategier til forfølgelse af "indsigelser" og andre former for refundering. Vores mission er at skabe lige vilkår inden for betalingsbranchen ved at forbedre den måde, hvorpå forbrugere og udstedende banker arbejder med at vurdere og validere uoverensstemmelser, og at lette refunderingen af kryptovalutaer ved at bruge den nyeste teknologi til at gennemføre kriminaltekniske blockchain-undersøgelser. Under ledelse af tidligere ledere inden for finansielle tjenesteydelser med ekspertise inden for betalinger, regulering og lovgivning, bliver vores succes øget via vores samarbejde med mere end 800 banker og 450 retshåndhævende myndigheder i over 100 lande, hvilket gør det muligt for os at hjælpe tusindvis af kunder med at genvinde aktiver til en værdi af millioner, der ellers kunne være gået tabt. MyChargeBack blev grundlagt i 2016 og har kontorer i New York, London, Tel Aviv, Pretoria og København.

Kontakt:

Reuben Eliaz

[email protected]

+32-2-808 39 02, lokal 600

https://pengeretur.dk



