Nasus Pharma Communique les Premières Données Prouvant l'Efficacité de Taffix™, Protection Antivirale Intranasale contre le SARS-CoV-2 dans les Événements de Super Propagation

TEL AVIV, Israël, 13 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Nasus Pharma, une entreprise de bio-pharmaceutique en phase clinique, développe une gamme de produits intranasaux à base de poudre (PBI) pour répondre aux conditions médicales graves et aux menaces à la santé publique. Aujourd'hui, l'entreprise a communiqué les données d'une enquête clinique prospective, post-commercialisation réalisée auprès des consommateurs ; celle-ci prouve que Taffix™, l'inhalateur de poudre nasale innovant de l'Entreprise qui empêche efficacement les virus d'atteindre la muqueuse nasale, est capable de réduire le taux d'infection du virus SARS-CoV-2 d'au moins 4 fois après un évènement de super propagation.

L'enquête consommateurs de Nasus a été réalisée dans la ville de Bney Brak - l'une des villes Israéliennes les plus touchées par les cas d'infections et de décès dus au COVID-19. Les fidèles d'une synagogue se sont vus proposer l'utilisation de Taffix et ont reçu pour instruction de l'utiliser lorsqu'ils approchent un environnement très peuplé. L'enquête a été prévue avant le Roch Hachana (Le Nouvel-An Juif) – un événement impliquant de nombreuses heures passées en proximité immédiate lors des prières, et ce au moins 7 heures par jour pendant 2 jours de suite. L'événement a été défini comme un événement de super propagation. Les utilisateurs et non utilisateurs de Taffix parmi les fidèles ont été suivis pendant 14 jours suivant l'événement. Le taux d'infection chez les non-utilisateurs de Taffix était de 10% (16/160,) alors que le taux d'infection chez les utilisateurs de Taffix était de 2.4% (2/83 ITT, p=0.037) ou de 0% (0/81 PP p=0.002). Au même moment, le taux d'infection global a augmenté d'environ 60% dans la ville de Bney Brak.

« Ces importants résultats s'alignent sur les études in-vitro antérieures, réalisées avec Taffix™ et prouvent sa forte activité contre la transmission du SARS-CoV-2, » déclare Dr. Dalia Megiddo, Présidente Directrice Générale chez Nasus Pharma. « Il s'agit des premières données cliniques testées en situation réelle qui prouvent que l'utilisation de Taffix est très efficace, et ce même dans le pire cas d'événement de super propagation au cœur de la ville la plus touchée d'Israël. Réduire le risque d'infection de 75% ou même de 100% peut totalement changer la façon dont nous combattons la pire épidémie connue par l'humanité depuis près de 100 ans. »

Le Professeur Y. Naparstek du Centre Médical Hadassah,à Jérusalem, Israël, et le Directeur Scientifique de l'Institut de Recherche Meuhedet HMO en Israël ajoute :

« Le fait que Taffix ait été capable de réduire de façon significative le taux d'infection chez les utilisateurs du produit est très encourageant. Cela pourra peut-être offrir une protection supplémentaire aux personnes fréquentant des événements à haut risque d'infection. Les données s'ajoutent à nos connaissances en ce qui concerne l'effet sur la protection de la population. Davantage d'études cliniques contrôlées sont nécessaires pour que nous puissions encore mieux comprendre l'efficacité spécifique dans différentes circonstances. »

Udi Gilboa, Président Exécutif du Conseil d'Administration de Nasus Pharma ajoute : « Ces données cliniques prometteuses renforcent le potentiel de Taffix™ à devenir une solution importante et la protection supplémentaire qui nous permettra de reprendre nos activités sociales et économiques de façon plus sûre.

Le défi actuel étant de créer une nouvelle normalité tout en apprenant à vivre avec la pandémie, nous pensons que Taffix™ peut se révéler être un instrument cliniquement prouvé de grande importance, offrant ainsi une nouvelle mesure de sécurité à nos utilisateurs et clients. Grâce à ces découvertes cliniques très encourageantes, nous pensons que Taffix, qui est disponible dans beaucoup de pays, sera utilisé quotidiennement dans des environnements très fréquentés (Métros, trains, bureaux, supermarchés, vols commerciaux, restaurants, etc.) et sera la clé d'une protection personnelle active mais fera aussi partie des initiatives de santé publique pour créer des routines quotidiennes plus sûres et mieux protégées. »

Taffix™, actuellement approuvé pour la commercialisation en Europe comme barrière de protection mécanique contre les allergènes et virus (par exemple, le SARS-CoV-2) dans la cavité nasale et en Israël pour bloquer les virus et bactéries inhalés dans la cavité nasale, a été développé pour créer un micro-environnement acide dans le nez, qui empêche les virus de pénétrer dans les cellules nasales et de les infecter. Il existe un nombre croissant de preuves suggérant que le nez est la porte d'entrée principale dans le corps pour les infections virales dues aux gouttelettes aéroportées, y compris le SARS-COV-2. La poudre de Taffix™ crée un gel acidifié unique et fin sur les muqueuses nasales dont l'efficacité est d'au moins 5 heures ; protégeant ainsi de façon significative les cellules nasales contre les virus inhalés grâce à une protection à la fois mécanique et chimique. Ainsi, Taffix pourrait devenir une nouvelle protection importante pour prévenir les infections virales dues au SARS-COV-2 en plus des nombreuses mesures préventives mises en œuvre de nos jours. Les résultats de cette enquête prospective seront prochainement soumis à la publication.

