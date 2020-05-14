Назальные и оральные антисептики Halodine® демонстрируют быструю антивирусную активность против SARS-CoV-2 (COVID-19)
14 May, 2020, 15:09 IDT
ФОРТ-ЛОДЕРДЕЙЛ (FORT LAUDERDALE), Флорида, 14 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Veloce BioPharma LLC сообщила, что ее антисептики Halodine® демонстрируют быструю инактивирующую эффективность против вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной COVID-19. Halodine® - запатентованное антисептическое средство на базе повидон-йода, разработанное в сотрудничестве с ведущими клиническими специалистами для регулярного назального и орального применения. В ходе экспериментов, проводившихся в лаборатории класса BSL3+ НИИ вирусологии при Университете штата Юта, запатентованные препараты Halodine® доказали свою способность оперативно инактивировать SARS-CoV-2. Антисептики эффективны в борьбе с SARS-CoV-2 даже в коммерчески доступных растворах с концентрацией 1/20.
"Результаты исследования показали, что этот нетоксичный раствор для назального и орального применения также способен убивать вирус SARS-CoV-2. Это первый антисептик на базе йода, обладающий подобной активностью против причины COVID-19, - прокомментировал ведущий автор Ocean Ophthalmology Group (Майами, Флорида) д.м.н. Джесси Пеллетье (Jesse Pelletier). - Теперь, когда мы наконец-то доказали эффективность повидон-йодных растворов против SARS-CoV-2, безопасных для слизистых оболочек человека, мы можем включить эти препараты в наши алгоритмы профилактики распространения коронавирусной инфекции". Д-р Пеллетье возглавляет процесс разработки протоколов безопасного возвращения к работе пациентов амбулаторных центров офтальмологии и хирургии.
Halodine ® и COVID-19
В основе линейки антисептиков Halodine® лежит обогащенный полимерами повидон-йод, не оказывающий токсичного воздействия на слизистые оболочки тела. Препараты были разработаны дя безопасной и регулярной обработки полостей носа и рта. Высокая вирусная нагрузка на слизистые оболочки носа и рта создают высокий риск передачи вируса, особенно в медицинских учреждениях. Оральные и назальные выделения считаются основным источником распространения инфекции COVID-19.
Вирус, передающийся воздушно-капельным путем, способен сохранять свою активность до трех часов. Индивидуальные маски могут защищать от инфекции, однако применение назальных и оральных антисептиков, обладающих антивирусным действием, позволит дополнительно сократить масштабы передачи вируса воздушно-капельным путем. Одни лишь защитные маски не могут побороть заболевание. Д-р Пеллетье также подчеркнул: "Назальные антисептики и растворы для промывания ротовой полости являются важным элементом профилактики вирусной инфекции наряду с масками, мытьем рук и использованием перчаток".
"Нам предстоит еще многое узнать о новом коронавирусе и его поведении, - отметил главный медицинский специалист Veloce BioPharma д.м.н. Сэмюэль Бароне (Samuel Barone). - На протяжении многих лет мы работали над созданием противовирусных средств на базе йодофоров для дерматологического и офтальмологического применения. И линейка антисептиков Halodine® является результатом этих усилий. Нас очень воодушевляют результаты исследований, согласно которым наш продукт стал первым подобным средством, демонстрирующим эффективность в борьбе с вирусом COVID-19".
О компании Veloce BioPharma LLC
Veloce BioPharma LLC - биофармацевтическая компания, специализирующаяся на клинической разработке инновационных противовирусных средств для дерматологического и офтальмологического применения. Основателями и руководителями предприятия выступают практикующие медики.
Контактная информация: [email protected],
[email protected]
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SOURCE Veloce BioPharma LLC
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