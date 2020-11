Nowe oprogramowanie Apstra przyspiesza i zwiększa niezawodność wdrażania i obsługi sieci SONiC w centrach danych

Apstra i SONiC obsługują protokoły o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorstw. Teraz każdy klient firmowy zda sobie sprawę ze znacznych korzyści i dużej wydajności sieci otwartych, o których od lat wiedzą najwięksi dostawcy usług w chmurze.

Najnowsze oprogramowanie Apstra obejmuje:

Wsparcie SONiC od jednego dostawcy komercyjnego ;

W udoskonaleniach oprogramowania skupiono się na stabilności, skalowalności i kwestiach operacyjnych;

Udoskonalenia funkcjonalne, w tym Data Center Interconnect, Top-of-Rack i Spine wykazujące zbliżoną funkcjonalność do produktów sieciowych komercyjnych dostawców.

Powyższe udoskonalenia umożliwiają zaawansowaną automatyzację sieci w trybie dziennym 0-2, aby radykalnie uprościć zarządzanie siecią centrum danych, automatyzując konstrukcję sieci centrum danych, jej funkcjonowanie, rozwiązywanie problemów i bezpieczeństwo wdrożeń SONiC. W ten sposób Apstra umożliwia przedsiębiorstwom standaryzację w oparciu o spójny model operacyjny obejmujący wielu dostawców sprzętu i sieciowych systemów operacyjnych, w tym SONiC, Juniper, Arista, Cisco, Cumulus, Dell i VMware.

„Apstra eliminuje bariery wejścia na rynek i jest strategicznym czynnikiem wspierającym przedsiębiorstwa wdrażające i obsługujące SONiC", powiedział Mansour Karam, współzałożyciel i prezes Apstry. "Oprogramowanie Apstra upraszcza przełącznik sieciowy, zapewniając spójny model operacyjny dla wszystkich opcji przełącznikowych, w tym SONiC".

Dodatkowo rozwiązanie to łączy w sobie wiodący w branży sprzęt, automatyzację i analitykę, umożliwiając transformację centrum danych przedsiębiorstwa przy jednoczesnym wykorzystaniu otwartej sieci w celu wyeliminowania uzależnienia od dostawcy. Apstra jest zdecydowanym zwolennikiem dezagregacji sieci, wykazując niezachwiane zaangażowanie w dostarczanie zautomatyzowanej, niezależnej od sprzętu, gotowej do użytku infrastruktury na skalę. Integracja Apstry z najnowszą wersją SONiC rozszerza możliwości przedsiębiorstw w zakresie wdrażania sieci centrów danych poprzez usunięcie ograniczeń i komplikacji sprzętowych.

Oprogramowanie to jest wynikiem słuchania naszych klientów i dostosowania naszego cyklu innowacji do ich potrzeb", powiedział Jeff Jones, starszy wiceprezes ds. sprzedaży w Apstra. „Zapewnia on nasze niezrównane możliwości w zakresie automatyzacji, walidacji i analizy w oparciu o sieci intuicyjne, które nasi klienci wykorzystują dziś w rozwiązaniach sieciowych Arista, Cisco i Cumulus, Dell, Juniper i VMware na potrzeby SONiC".

Apstra umożliwia organizacjom automatyzację wszystkich aspektów sieci SONiC, w tym etapów projektowania, budowy, wdrażania i eksploatacji. Wiodące rozwiązanie IBN wykorzystuje zaawansowaną analitykę opartą na intuicji w celu ciągłej walidacji sieci, eliminując w ten sposób złożoność, luki i przestoje – rezultatem jest bezpieczna i odporna sieć. Więcej informacji na temat transformacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań Apstra można znaleźć na stronie https://apstra.com/.

Apstra, Inc

Apstra® to międzynarodowy producent oprogramowania zapewniający ujednolicone rozwiązanie do automatyzacji architektury i funkcjonowania sieci centrów danych. Sztandarowy produkt Apstry, AOS, pozwala organizacjom zautomatyzować wszystkie aspekty projektowania, budowy, wdrożenia i obsługi sieci, co umożliwia szybkie i niezawodne wprowadzanie zmian przy efektywnym wykorzystaniu kapitału ludzkiego i uniezależnieniu się od producenta sprzętu. Organizacje korzystające z AOS uzyskały ponad 80-procentowe obniżenie kosztów operacyjnych, 99-procentową poprawę sprawności operacyjnej i przeszło 70-procentowy wzrost niezawodności. AOS wykorzystuje zaawansowane narzędzia analityczne oparte na sieci intuicyjnej do ciągłej weryfikacji sieci, eliminując złożoność, podatność na zagrożenia i przestoje, skutkiem czego jest bezpieczna i odporna na zagrożenia infrastruktura sieciowa.

Firma, założona w 2014 r. przez doświadczonych i sprawdzonych liderów branży sieciowej Davida Cheritona, Mansoura Karama i Sashę Ratkovica, ma swoją siedzibę w Menlo Park w Kalifornii oraz oddziały na całym świecie.

