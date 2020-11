Новая версия ПО Apstra повышает скорость и надежность развертывания и эксплуатации сетей SONiC в центрах обработки данных

Новая разработка компании Apstra в сфере организации сетей, управляемых на основе намерений, предназначена для ускорения и упрощения процессов развертывания и эксплуатации сетей SONiC

МЕНЛО-ПАРК, шт. Калифорния, 18 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Apstra — первопроходец в области создания сетей, управляемых на основе намерений (IBN), и транснациональный разработчик программных средств — обновила уже и так являющееся лидером в отрасли программное обеспечение для сетевой автоматизации, валидации и аналитики в центрах обработки данных, значительно расширив эксплуатационные и функциональные возможности SONiC (Software for Open Networking in the Cloud — программное обеспечение для организации открытых сетей в облачных средах). Программные усовершенствования устраняют сложности, связанные с развертыванием, а также эксплуатационные проблемы, ранее препятствовавшие выходу систем SONiC на рынок.