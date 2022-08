NüernbergMesse India va organiser la 14ème édition de BIOFACH INDIA en même temps que le NATURAL EXPO INDIA et la première édition de MILLETS INDIA

NOIDA, Inde, 12 août 2022 /PRNewswire/ -- Les salons BIOFACH INDIA et MILLETS INDIA, organisés par NüernbergMesse India en collaboration avec l'Autorité de développement des exportations de produits agricoles et alimentaires transformés (APEDA), auront lieu du 1er au 3 septembre 2022 à l'India Expo Mart (IEML) dans la ville de Greater Noida, située dans la région de la capitale nationale Delhi. Il en ira de même pour le NATURAL EXPO INDIA, avec l'appui de la division pour la Gestion intégrée des nutriments et le Ministère de l'agriculture et du bien-être des agriculteurs.

Ce triple événement réunira les principales entreprises ainsi que les start-ups de l'industrie biologique, des produits naturels et du millet.

Le marché indien de l'alimentation biologique a connu une forte croissance avec une taille de marché atteignant les 820 millions de dollars en 2020. Il devrait encore croître à un taux de croissance annuel composé (TCAG) de 24 % entre 2022 et 2026. Bien que la pandémie ait perturbé les chaînes d'approvisionnement et affligé les agriculteurs du monde entier, elle a également encouragé les gens à opter pour les produits biologiques.

MILLETS INDIA – le premier salon dédié au millet !

L'année 2023 a été déclarée « Année internationale du mil » par les Nations Unies. NüernbergMesse India présentera la première édition du salon « MILLETS INDIA » pour offrir un forum pertinent pour l'industrie concernée en Inde. Cette exposition présentera un large éventail de matières premières, de produits et de services à base de millet en provenance de l'Inde et du monde entier.

Se connecter pour ré-expérimenter

Les visiteurs pourront s'attendre à la présentation d'une gamme variée de produits et à un programme informatif intéressant, ainsi qu'à des opportunités d'affaires et de réseautage pertinentes.

Sonia Prashar, directrice générale et présidente du conseil d'administration de NüernbergMesse India, a déclaré que « BIOFACH INDIA s'est imposée comme la plateforme la plus importante du secteur. Cette année, nous sommes heureux d'annoncer la première édition de l'événement « MILLETS INDIA », qui aidera les organisations à présenter ce super-aliment au public international. La plateforme permettra à l'ensemble de l'industrie de réseauter, d'échanger des informations et des idées, de favoriser le dialogue et les affaires. »

