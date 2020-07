Nytt AR-spill lar spillere kjøpe og selge ekte eiendommer

Landlord Go er et nytt spill fra Reality, som tar i bruk disse digitale «fotavtrykkene» på en morsom og spennende måte. Spillet gjør at brukerne kan kjøpe, selge og kreve inn husleie fra noen av verdens mest kjente bygninger og landemerker. Med over én million spillere verden over, er dette det første AR-spillet (augmented reality, utvidet virkelighet) for den virkelige verden. Det bruker ekte bygninger, ekte mennesker og ekte priser for å gjøre byen din til et actionfylt strategispill. Mer enn 8 171 spillere har allerede begynt å gjøre avtaler om virtuelt eierskap over de 48 781 bygningene i Oslo – så det skorter ikke på intens og spennende konkurranse.

Du går gjennom nabolaget ditt hver eneste dag, og du ser kjente landskap og bygninger. Nå kan du se disse i et helt nytt lys ved å eie en virtuell del av nærmiljøet ditt.

Enten du begynner i det små eller om du har store planer om å eie Eiffeltårnet i Paris eller Empire State Building i New York – alt er mulig med Landlord Go.

Har du unik kunnskap om en del av byen din der de færreste er kjent? Den lokalkunnskapen kan føre til store gevinster i Landlord Go. Hvis en ny kafé skal åpne i nabolaget ditt, og du tror den kommer til å bli den neste Starbucks, kan du legge inn et bud på den og begynne å kreve inn husleie når køen utenfor blir lengre og lengre.

Landlord Go benytter et enormt datagrunnlag, inkludert detaljert informasjon om mer enn en halv milliard virkelige eiendommer, og knytter brukeren til byen sin på en spennende og innovativ ny måte som ingen andre spill kan tilby.

Spillere kan begynne i det små og raskt bygge seg et enormt eiendomsimperium gjennom smarte investeringer. Du kan legge eiendommer ut på markedet eller kaste deg inn i heftige budkriger med andre spillere, og gjenskape opplevelsen av å konkurrere i det nervepirrende, risikofylte eiendomsmarkedet, rett på telefonen din.

Landlord Go er svært nøyaktig, og gjenspeiler eiendommenes virkelige verdi med detaljer som bygningsfasiliteter og avstand fra sentrum. Ved å bruke vårt eget datasett kombinert med satellittskanninger fra NASA, som viser utstråling av lys om natten, har vi skapt et av de mest realistiske og datadrevne eiendomshandel-spillene noensinne.

Du får virkelig føle hvordan det høye nivået av realisme gjør Landlord Go helt unikt. Hver gang en annen spiller er innom eiendommen din i virkeligheten betaler de leie til deg i spillet. Jo flere besøkende eiendommen har, desto høyere blir verdien. Ved bruk av en proprietær AI- og dataplattform kalt Big Dots, kan vi legge til data fra virkeligheten i alle typer apper til mobil og PC.

Spillet er spennende, og spillere kan se formuene sine vokse mens de deltar i transaksjoner med skyhøye verdier og konkurrerer med andre spillere om dominans på eiendomsmarkedet.

Det finnes ikke noe tilsvarende på markedet per i dag, og ingenting kommer i nærheten av det nivået av nøyaktighet og detaljer som du finner i Landlord Go.

