Опубликован отчет крупнейшего банка Польши PKO Bank Polski SA «Стартапы для банкинга»

В эпоху цифровой трансформации применение инновационных технологий — единственный способ победить конкурентов на рынке. Расходы на развитие инноваций в банковском секторе Польши в среднем выросли на 14,5% в год. В 2019 году их сумма составила 1,6 млрд долл. США. Банки разрабатывают большую часть решений совместно со своими технологическими партнерами. Кто же авторы самых современных решений для банковского сектора? По какому курсу идет развитие инновационных компаний? Кто их клиенты и сколько времени уходит на их поиск? В отчете PKO Bank Polski SA, PKO VC, the Domestic Cloud Provider и The Heart «Стартапы для банкинга» содержатся ответы на эти и многие другие вопросы.

Как «проникнуть» в банк

В указанном регионе банки чаще прибегают к системному подходу к сотрудничеству со стартапами, создавая специализированные программы и команды по инновациям. Благодаря ускоренному развитию банковской деятельности вероятность подписания контракта в три раза выше, чем в других секторах (где лучше работают традиционные продажи). Пилотный проект — наиболее эффективный способ начать сотрудничество. Почти 9 из 10 стартапов, сотрудничающих с банками, предоставляли пилотные решения. С 70% из них подписали коммерческие контракты. По мнению 40% респондентов, их решения обязательно должны использоваться в современном банковском секторе. Три основные области внедрения — анализ данных, внутренняя оптимизация процессов и обслуживание клиентов.

Только для 17% компаний наиболее важным аспектом сотрудничества является финансовая выгода. Большая часть игроков на рынке заинтересована в получении преимуществ, связанных с имиджем банка, доступом к клиентской базе, а также профессиональным мнением партнера. Согласно исследованию, помимо Польши, рынок для банковских стартапов включает в себя Великобританию, Германию, США, Испанию и Сингапур.

Полный отчет доступен для бесплатного ознакомления на сайте: www.startupthebank.com

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SOURCE PKO Bank Polski