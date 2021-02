Panaxia gibt erste Verkaufszahlen seiner Produkte für Patienten in Deutschland bekannt: Das erste israelische Unternehmen, das seine Produkte auf Europas höchstem Wachstumsmarkt verkauft

TEL AVIV, Israel, 5. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Dr. Dadi Segal, CEO von Panaxia Global, sagte: "Wir starten 2021 mit dem ersten Verkauf von Panaxia-Produkten in Deutschland und sehen die Früchte der intensiven Arbeit und Investitionen, die wir in den letzten zwei Jahren in Bezug auf Regulierung, Herstellung und Marketing getätigt haben. Wir beliefern den deutschen Markt mit innovativen pharmazeutischen Produkten, die nach einem pharmazeutischen Fertigungsstandard hergestellt werden und über präzise Dosierungen von Wirkstoffen verfügen, genau wie Medikamente, die derzeit auf dem deutschen Markt nicht zu finden sind. Die Qualität der Produkte sowie die regulatorische Macht, die wir gemeinsam mit unserem Partner Neuraxpharm haben, verschaffen uns einen Wettbewerbsvorteil, der für das Unternehmen ein wichtiger Wachstumsmotor sein und seine Profitabilität deutlich verbessern dürfte. Panaxia-Produkte sind in Deutschland bereits in lokalen Apotheken zu finden."

Panaxia Labs Israel Ltd. („Panaxia Israel,") (TASE: PNAX), Israels größter Hersteller von medizinischen Cannabisprodukten, gab heute den ersten kommerziellen Einzelhandel seiner Premium-Produkte an Patienten unter der Marke Naxiva-Panaxol bekannt, die Aktien mit der großen europäischen Pharma, Neuraxpharm, in Deutschland. Vor etwa einem Monat schickte Panaxia die erste kommerzielle Lieferung seiner Produkte nach Deutschland, nachdem sie vom israelischen Gesundheitsministerium eine Ausfuhrgenehmigung erhalten hatten. Die Produkte wurden nach erfolgreichen Labortests bei ihrer Ankunft in Deutschland freigegeben und für den Vertrieb und Verkauf in Apotheken im ganzen Land zugelassen.

Tobias Loder, Apotheker und Inhaber, Florian Heimann, Apotheker und Geschäftsführer von Pharmacy Lux99, einer der führenden medizinischen Cannabis-Apotheken in Deutschland, sagte: Wir sind stolz darauf, die Palette der medizinischen Produkte auf Cannabisbasis für unsere Patienten zu erweitern. Wir haben viel über die Innovation erfahren, die das israelische Unternehmen Panaxia auf das medizinische Cannabisfeld bringt, und wir freuen uns, bekanntzugeben, dass Naxiva-Panaxol-Produkte bereits in unserer Apotheke erhältlich sind."

Dr. Bernd Grünberg, Apotheker und Inhaber der größten Apothekenkette in München, die auf dem Gebiet von medizinischem Cannabis tätig ist, sagte: "Nach zwei Jahren der Vorfreude begrüßen wir die Ankunft der Naxiva-Panaxol-Produkte in den Münchner Apotheken und erwarten in Zukunft weitere innovative Panaxia-Produkte. Der medizinische Cannabismarkt in Deutschland zeigt weiterhin ein beschleunigtes Wachstum, und die Vielfalt an Produkten, die wir Patienten anbieten können, wächst entsprechend.

Informationen zu Panaxia Israel

Panaxia Labs Israel, Ltd. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das bei TASE (TASE: PNAX) notiert ist. Es ist der größte israelische Hersteller und Heimlieferant von medizinischen Cannabisprodukten und der erste, der die Genehmigung des israelischen Gesundheitsministeriums für die Herstellung von medizinischen Arzneimitteln auf Cannabisbasis (gemäß der IMC-GMP-Richtlinie) sowie die für die kommerzielle Produktion und den Export von medizinischem Cannabis und seinen Produkten nach Europa erforderliche Zertifizierung nach EU-GMP-Standard erhalten hat. Das Unternehmen stellt über 30 Arzneimittel auf Hanfbasis her und verfügt über ein breites Fundament an klinischer Erfahrung mit Zehntausenden von Patienten.

Panaxia ist eine Tochtergesellschaft der Segal Pharma Gruppe, die sich im Besitz der Familie Segal befindet und vor über vierzig Jahren gegründet wurde. Das Unternehmen stellt über 600 verschiedene pharmazeutische Produkte her, die in über 40 Ländern weltweit vertrieben werden.

Besuchen Sie die Panaxia-Website unter https://panaxia.co.il/

