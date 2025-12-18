Powerball vive una Navidad histórica con un premio mayor de USD 1,5 mil millones y renueva la ilusión en México

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ – En medio de las celebraciones navideñas, el Powerball continúa acumulándose y rompe récords con un premio mayor histórico de USD 1,5 mil millones, equivalente a más de $27,000 millones MXN. Esta cifra sin precedentes, sumada al ambiente de ilusión propio de la Navidad, ha disparado el interés en México por apostar al Powerball de manera informada, legal y segura, a través de plataformas reguladas como TheLotter México.

Powerball récord en plena temporada navideña

Powerball es reconocido a nivel mundial por sus premios acumulados de gran magnitud. El juego ofrece nueve categorías de premios, lo que permite apostar y ganar sin necesidad de acertar todos los números. En México, los resultados del Powerball se publican poco después de cada jornada celebrada en Estados Unidos los lunes, miércoles y sábados.

Cómo apostar Powerball desde México

A través de TheLotter México, los usuarios pueden apostar al Powerball de forma legal, recibir notificaciones automáticas y obtener el 100% de sus premios sin comisiones.

Pasos para jugar desde México:

Ingresar a la página de Powerball en TheLotter México. Seleccionar cinco números y un número Powerball. Confirmar la apuesta y esperar los resultados.

Probabilidades del Powerball

Conocer las probabilidades permite participar de manera informada y responsable:

Premio mayor: 1 entre 292 millones

1 entre 292 millones Premio de USD 1 millón: 1 entre 12 millones

1 entre 12 millones Probabilidad de ganar cualquier premio: 1 entre 25

Una Navidad histórica para el Powerball

Durante la temporada navideña, el premio mayor de USD 1,5 mil millones posiciona al Powerball como el juego internacional más destacado del momento. Este monto extraordinario renueva la ilusión entre los jugadores mexicanos que buscan participar de forma segura y transparente, en una de las Navidades más comentadas en la historia del Powerball.

Sobre TheLotter México

Operado en México por Calli Dos Operaciones S.A. de C.V. de conformidad con la carta de autorización DGJS/DCRCA/2407/2022 del 1 de diciembre de 2022. Juegue responsablemente. Juegos prohibidos para menores de edad.

Correo electrónico: [email protected]

SOURCE theLotter Mexico