Prvním bezpečnostním ředitelem ETS se stává Wallace Dalrymple

PRINCETON, New Jersey, 13. září 2022 /PRNewswire/ -- Prezident a generální ředitel společnosti ETS Amit Sevak dnes oznámil, že nově vytvořenou funkci bezpečnostního ředitele společnosti bude zastávat Wallace Dalrymple. V nové funkci bude zodpovídat za bezpečnostní rámec a zajištění robustní, funkční strategie a správy organizace v oblastech bezpečnosti informací a řízení podnikových rizik i kancelář pro integritu testů.

„Bezpečnost má pro rozšíření našeho globálního působení a poskytování co nejkvalitnějších služeb našim novým i stávajícím zákazníkům prostřednictvím inovativních technologií zásadní význam," řekl Sevak. „Jsem přesvědčen, že Wally dokáže zajistit ochranu, která zachová a posílí naši integritu ve všech otázkách vzdělávacího a testovacího prostředí, což je pro náš úspěch zásadní."

V čele oddělení bezpečnosti pomůže Dalrymple podpořit špičkovou pozici společnosti ETS v otázce bezpečnosti testů. Ta je jedním z hlavních pilířů komplexního testovacího procesu organizace a zajišťuje, že výsledky všech zkoušek jsou platné a spolehlivé. Jak dodává Sevak, příchod Wallace do nové funkce bezpečnostního ředitele podtrhuje závazek společnosti ETS udržovat prvotřídní úroveň zabezpečení a rozšiřovat své kapacity v této oblasti.

„Těším se, že zajištěním bezpečnosti pomohu ETS pokračovat ve vytváření platných hodnocení a poskytování spolehlivých výsledků a zaručit bezpečnost procesu, který přináší mimořádné hodnoty celému vzdělávacímu a odbornému světu," řekl Dalrymple. „Vůči našim zákazníkům - účastníkům testů, institucím a mnoha zainteresovaným stranám po celém světě - máme závazek poskytovat i nadále nejkvalitnější produkty a nabídky, které od ETS očekávají."

Dalrymple do své funkce přináší téměř 30 let zkušeností z oblasti informačních technologií, kdy vedl a umožňoval globálním společnostem fungovat v proměnlivém prostředí plném hrozeb. Má prokazatelné zkušenosti s vedením podnikových programů zabezpečení informací, zaváděním bezpečnostních funkcí do značek ve styku se zákazníky, zaváděním bezpečnosti jako odlišujícího prvku a slaďováním globálních programů řízení rizik s vizemi, hodnotami a cíli organizací. Dalrymple naposledy působil jako ředitel pro bezpečnost informací ve společnosti Emergent (Blue Cross Blue Shield™ of Michigan Mutual Insurance Company), kde ve vysoce regulovaném odvětví vybudoval program bezpečnosti informací využívaný více než 20 zdravotnickými organizacemi po celých Spojených státech. Předtím pracoval na vedoucích pozicích v oblasti zabezpečení zákaznických informací a digitálního marketingu ve společnostech Dialog Direct a General Motors™.

