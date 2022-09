Wallace Dalrymple nomeado como primeiro diretor de segurança da ETS

PRINCETON, Nova Jersey, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Hoje, o presidente e CEO da ETS, Amit Sevak, anunciou que Wallace Dalrymple atuará na recém-criada função de diretor de segurança. Dalrymple será responsável pela estrutura de segurança e garantirá uma estratégia e governança sólida e coesa da organização em todas as áreas de segurança da informação, gestão de riscos empresariais e Office of Test Integrity.

"A segurança é fundamental para expandir nosso impacto global, ao mesmo tempo em que atende melhor clientes novos e existentes com tecnologias inovadoras", disse Sevak. "Estou confiante de que Wally garantirá a proteção que manterá e fortalecerá nossa integridade em todo o cenário de educação e testes, que é a missão fundamental para o nosso sucesso."

À frente da segurança, Dalrymple ajudará a fortalecer o papel da ETS como líder do setor em segurança de testes, um dos pilares mais críticos do processo de testes de ponta a ponta da empresa, que garante que as pontuações em todas as avaliações sejam válidas e confiáveis. Para promover as proteções em toda a ETS, Sevak disse que trazer Wallace para a nova função de diretor de segurança destaca o compromisso da ETS de manter o mais alto nível de segurança e expansão nesta área.

"Espero proteger a segurança na ETS para continuar habilitando a criação de avaliações válidas, oferecendo pontuações confiáveis e garantindo um processo seguro que agregue imenso valor para todo o cenário educacional e profissional", disse Dalrymple. "Temos a responsabilidade ante nossos clientes — candidatos a testes, instituições e as muitas partes interessadas em todo o mundo — para continuar oferecendo os melhores produtos e ofertas que eles esperam da ETS."

Dalrymple traz quase 30 anos de experiência em tecnologia da informação, liderando e habilitando as empresas globais a operar em um cenário de ameaças em constante mudança. Ele tem um histórico comprovado de programas líderes de segurança da informação empresarial, impulsionando recursos de segurança para marcas voltadas para o cliente, promovendo a segurança como diferencial e alinhando programas globais de gestão de riscos com visão, valores e metas organizacionais. Dalrymple atuou mais recentemente como diretor de segurança da informação da Emergent, Blue Cross Blue Shield™ da Michigan Mutual Insurance Company, na qual desenvolveu um programa de segurança da informação que oferece suporte a mais de 20 empresas de saúde nos Estados Unidos em um setor altamente regulamentado. Anteriormente, ele ocupou cargos de liderança em segurança executiva para insights do cliente e marketing digital na Dialog Direct e General Motors™.

Sobre a ETS

Na ETS, promovemos a qualidade e a equidade na educação para as pessoas em todo o mundo, criando avaliações com base em pesquisas rigorosas. A ETS atende pessoas físicas, instituições educacionais e órgãos governamentais, oferecendo soluções personalizadas para certificação de professores, aprendizagem da língua inglesa e ensino fundamental, médio e superior, além de realizar pesquisas, análises e estudos de políticas em educação. Fundada como organização sem fins lucrativos em 1947, a ETS desenvolve, administra e pontua mais de 50 milhões de testes anualmente entre os quais, os testes TOEFL® e TOEIC®, os testes GRE® e as avaliações The Praxis Series® em mais de 180 países em mais de nove mil localidades em todo o mundo. www.ets.org

