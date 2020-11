RedHill объявляет о единогласной рекомендации DSMB продолжить клиническое исследование фазы 2/3 на эффективность опаганиба для лечения пациентов с COVID-19

На плановом заседании Независимого комитета по мониторингу данных (НКМД/DSMB) единогласно рекомендовано продолжение всемирного исследования фазы 2/3 на эффективность перорально вводимого препарата опаганиб при лечении пациентов с тяжелой степенью пневмонии, инфицированных коронавирусом COVID-19

Набор участников всемирного исследования фазы 2/3 на эффективность препарата опаганиб против инфекции COVID-19, проводимого на 270 пациентах, завершен более чем на 50%

Набор участников параллельного исследования фазы 2, проводимого в США для оценки безопасности и первичного сигнала эффективности опаганиба на 40 госпитализированных пациентах с тяжелой степенью пневмонии, вызванной инфекцией COVID-19, завершен — данные ожидаются в ближайшие недели

Подача заявок на разрешение экстренного применения запланирована уже в I квартале 2021 года

Механизм действия опаганиба потенциально минимизирует вероятность невосприимчивости в результате мутаций вируса

ТЕЛЬ-АВИВ (Израиль) и РОЛИ (шт. Северная Каролина, США), 23 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Специализированная биофармацевтическая компания RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (далее — «RedHill» или «Компания») сегодня объявила о получении единогласной рекомендации на продолжение всемирного исследования фазы 2/3 на эффективность препарата опаганиб (Yeliva®, ABC294640)[1] для лечения пациентов, госпитализированных с тяжелой пневмонией, вызванной заражением коронавирусной инфекцией COVID-19, после проведения плановой экспертизы безопасности независимым Комитетом по мониторингу данных (НКМД/DSMB). Рекомендация НКМД основана на открытом анализе данных по безопасности, полученных от первых 70 пациентов, лечившихся в течение 14 дней.

«С каждым новым анализом открытых данных по безопасности, проводимым независимыми экспертами в рамках нашей программы разработки, уверенность в благоприятном профиле безопасности опаганиба все более возрастает, ― сообщил директор по медицинским вопросам компании RedHill, доктор медицины и доктор философии Марк Л. Левит (Mark L. Levitt). ― Мы быстро формируем полноценный и исчерпывающий набор данных по безопасности в процессе испытаний опаганиба, что дает нам достаточные основания надеяться на скорое завершение данного исследования, которое в случае положительного результата, как ожидается, обеспечит необходимые данные об эффективности для обоснования следующего этапа, который представляет собой подачу заявки на разрешение экстренного применения в первом квартале 2020 года».

Набор участников всемирного исследования (фазы 2/3) на эффективность препарата опаганиб для лечения пациентов с тяжелой формой пневмонии, зараженных инфекцией COVID-19 (NCT04467840), проводимого на 270 пациентах, завершен более чем на 50%. Это исследование, одобренное в шести странах и быстро набирающее участников в 22 исследовательских центрах, успешно движется к получению основных данных уже в первом квартале 2021 года. Данное исследование ориентировано на оценку эффективности и проводится для получения такой оценки. В ближайшие недели НКМД проведет плановый промежуточный анализ для оценки открытых данных, полученных по первым 135 обследуемым лицам, достигшим первичной конечной точки.

Регистрация всех 40 участников параллельного исследования (фазы 2) эффективности опаганиба (NCT04414618), проводимого в США, уже завершена, и в ближайшие недели ожидается получение основных данных. Это исследование проводится не в целях оценки эффективности, а ориентировано на оценку безопасности и выявление сигналов эффективности.

Опаганиб — новый перорально вводимый селективный ингибитор сфингозинкиназы-2 (SK2) с ярко выраженной противовоспалительной и противовирусной активностью, воздействующей на причину и следствие заболевания при заражении вирусом COVID-19 и нацеленной на компонент клеток-хозяев, задействованный в репликации вируса, что потенциально минимизирует вероятность невосприимчивости в результате мутаций вируса.

О препарате опаганиб (ABC294640, Yeliva®)

Новое химическое соединение опаганиб — первый в своем классе перорально вводимый патентованный селективный ингибитор сфингозинкиназы-2 (SK2) с ярко выраженной противовоспалительной и противовирусной активностью, нацеленной на компонент клеток-хозяев, что потенциально минимизирует вероятность невосприимчивости в результате мутаций вируса. Опаганиб также проявил противоопухолевую активность и потенциально может иметь показания к применению для лечения многочисленных онкологических, вирусных, воспалительных и желудочно-кишечных заболеваний.

Кроме того, опаганиб проходит оценку в рамках всемирного исследования (фазы 2/3) и исследования в США (фазы 2) на предмет эффективности для лечения тяжелых форм заболеваний, вызываемых инфекцией COVID-19. Американский регулятор FDA присвоил опаганибу статус орфанного препарата для лечения холангиокарциномы, а в настоящее время он проходит фазу 2а клинического исследования с целью оценки его эффективности при лечении холангиокарциномы в прогрессирующей стадии, а также фазу 2 аналогичного исследования в отношении рака предстательной железы.

Данные доклинических исследований продемонстрировали как противовоспалительную, так и противовирусную активность опаганиба, а также его потенциальную возможность уменьшения проявлений воспалительных легочных заболеваний, в частности пневмонии, и смягчения фиброзирующих повреждений легких. Опаганиб продемонстрировал сильную антивирусную активность против SARS-CoV-2 — вируса, вызывающего заражение инфекцией COVID-19, полностью подавляя его репликацию в in vitro-модели бронхиальной ткани человеческих легких. Помимо этого, доклинические исследования in vivo[2] показали, что опаганиб снижает летальность при заболевании гриппом и улучшает состояние пациентов с поражением легких, вызванным синегнойной палочкой, за счет снижения уровней цитокинов IL-6 и TNF-α в жидкостях бронхоальвеолярного лаважа.

Первоначально опаганиб был разработан американской компанией Apogee Biotechnology Corp. и прошел несколько успешных доклинических исследований в моделях онкологических, воспалительных, желудочно-кишечных патологий и радиационной защиты, а также клиническое исследование фазы 1 на онкопациентах с прогрессирующими солидными опухолями и дополнительное исследование фазы 1 в отношении множественной миеломы.

В рамках программы благотворительно-испытательного использования незарегистрированных препаратов пациенты с тяжелой формой COVID-19 (по порядковой шкале ВОЗ) проходили лечение опаганибом в одной из ведущих больниц Израиля. Данные о результатах лечения этих первых пациентов с тяжелой формой COVID-19 с использованием опаганиба уже опубликованы[3]. Анализ результатов лечения дает основания полагать, что пациенты, лечившиеся опаганибом по программе благотворительно-испытательного использования незарегистрированных препаратов, оказались в значительно более выгодном положении как по клиническим результатам, так и по маркерам воспаления в сравнении с ретроспективной уравненной группой, участвовавшей в исследовании «случай-контроль» в той же больнице. Все пациенты, входившие в группу, лечившуюся опаганибом, были выписаны из больницы без необходимости интубации и искусственной вентиляции легких, в то время как 33% пациентов ретроспективной уравненной группы, участвовавшей в исследовании «случай-контроль», нуждались в интубации и искусственной вентиляции легких. В группе, лечившейся опаганибом, среднее время снятия с высокопоточной назальной канюли сократилось до 10 дней по сравнению с 15 днями в уравненной группе, участвовавшей в исследовании «случай-контроль».

Разработка опаганиба поддерживалась грантами и подрядами, предоставляемыми компании Apogee Biotechnology Corp. федеральными и региональными учреждениями США, включая Национальный институт исследования рака (NCI), Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA), Министерство обороны США и Управление FDA по разработке орфанной продукции.

Текущие исследования в отношении опаганиба зарегистрированы на веб-платформе Национального института здравоохранения США по адресу www.ClinicalTrials.gov, предоставляющей открытый доступ к информации о клинических исследованиях, проводимых при государственной и частной поддержке.

О компании RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) — специализированная биофармацевтическая компания, ориентированная главным образом на разработку средств для лечения желудочно-кишечных и инфекционных заболеваний. Компания RedHill распространяет желудочно-кишечные препараты, включая Movantik® для лечения опиоид-индуцированных запоров у взрослых с неонкологическими болями[4], Talicia® для лечения хелиобактерной (H. pylori) инфекции у взрослых[5] и Aemcolo® для лечения диареи путешественников у взрослых[6]. В число основных программ клинических исследований разрабатываемой продукции компании RedHill, находящихся на продвинутых стадиях, входят: (i) RHB-204 с запланированным исследованием фазы 3 на эффективность лечения легочных нетуберкулезных микобактериальных (NTM) инфекций; (ii) опаганиб (Yeliva®) — первый в своем классе селективный ингибитор SK2, нацеленный на многочисленные показания, с текущей программой фазы 2/3 для пациентов с COVID-19 и исследованиями фазы 2 в отношении рака предстательной железы и холангиокарциномы; (iii) RHB-104 с положительными результатами первого исследования фазы 3 в отношении болезни Крона; (iv) RHB-102 (Bekinda®) с положительными результатами исследования фазы 3 в отношении острого гастроэнтерита и гастрита, а также положительными результатами исследования фазы 2 в отношении синдрома раздраженного кишечника с диареей (IBS-D); (v) RHB-107 (упамостат) — первый в своем классе ингибитор сериновой протеазы, находящийся на этапе исследований фазы 2 и предназначенный для лечения онкологических и воспалительных желудочно-кишечных заболеваний, а также оцениваемый на эффективность лечения пациентов с COVID-19, и (vi) RHB-106 — инкапсулированный препарат для подготовки кишечника к операции. Более подробная информация о Компании представлена на ее сайте по адресу: www.redhillbio.com .

