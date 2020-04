SCS facilite la création d'entreprise et la comptabilité des clients grâce à une plateforme en ligne reposant sur le nuage

La plateforme de comptabilité en ligne, la première du genre à Singapour, permet aux clients de SCS de créer leur société, de consulter les prix et de commander un éventail complet de rapports au format XBRL et proposera bientôt un plus grand nombre de services encore.

SINGAPOUR, 28 avril 2020 /PRNewswire/ -- Singapore Corporate Services Pte Ltd (« SCS »), l'un des principaux cabinets d'experts-comptables à Singapour, est passé à la vitesse supérieure de rationalisation de son offre de services avec une nouvelle plateforme en ligne reposant sur le nuage, dans le cadre du programme Les PME se numérisent du Gouvernement de Singapour.

La plateforme de comptabilité en ligne, la première en son genre, permet aux clients de SCS de consulter les prix et de commander un éventail complet de rapports au format XBRL. L'interface classique intégrée au site Web du cabinet fait passer un palier à la comptabilité, éliminant les discussions interminables entre l'entreprise et les clients tout en affichant les prix et les frais en toute transparence.

Alan Chang, le Directeur général de SCS, a déclaré : « Nous cherchons en permanence des moyens de simplifier la comptabilité. En tant que spécialistes des start-up et des petites et moyennes entreprises (PME), nous devons rationaliser nos services comptables pour les aider à rester conformes et concurrentiels sans perturber leurs activités quotidiennes. »

« En adoptant le logiciel de comptabilité en nuage, nous avons réussi à rendre les procédures de compte rendu beaucoup plus efficaces et à élaborer des rapports financiers cohérents pour nos clients sans faire exploser les prix », a-t-il ajouté.

La transformation numérique de ses services permet également à SCS de proposer des plans rentables à sa clientèle de PME, qui doit orienter ses ressources vers des objectifs de croissance.

Les PME emploient les deux tiers de la main-d'œuvre à Singapour et contribuent à près de la moitié du PIB du pays, selon l'nfocomm Media Development Authority (IMDA).

Le programme Les PME se numérisent de l'IMDA vise à mettre en place des plans numériques industriels adaptés aux PME pour les aider à saisir les occasions de croissance dans l'économie numérique.

Comprenant le besoin des PME de s'attacher aux domaines d'activité les plus urgents, SCS entend les aider à gagner en réactivité grâce à des processus automatisés permettant la productivité, tout en garantissant les exigences de conformité.

La dématérialisation des transactions comptables permet de supprimer les coûts d'impression et d'affranchissement, d'accélérer le processus de paiement, mais aussi de renforcer l'engagement de SCS et de ses clients en termes environnemental, social et de gouvernance, en réduisant le gaspillage de papier.

En outre, pour la première fois, les services en ligne de SCS aident les entreprises à créer une société et à ouvrir un compte bancaire à Singapour sans devoir se déplacer, faisant faire d'énormes économies aux clients en termes de paperasserie, de temps et d'argent. La deuxième phase de l'expansion numérique de SCS consistera à introduire progressivement de nouveaux services comptables et fiscaux sur la plateforme, ce qui facilitera la tâche des entreprises souhaitant numériser leurs activités.

Pour créer une nouvelle société ou contracter aisément des services de comptabilité, rendez-vous sur le nouveau site Web de SCS : https://scs-cpa.com/

À propos de SCS

Singapore Corporate Services Pte Ltd (SCS) est un cabinet d'experts-comptables basé à Singapour, comptant plus de 20 ans d'expérience combinée. Le cabinet propose des services professionnels d'externalisation de la comptabilité et de la tenue de comptes, une expertise en matière d'imposition sur le revenu pour les personnes physiques et les entreprises, de taxes sur les produits et services (TPS), de paiement, de création de société, ainsi que d'autres questions de conformité.

SCS est un agent tiers enregistré auprès de l'Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore (ACRA).

Related Links

https://scs-cpa.com/



SOURCE Singapore Corporate Services Pte Ltd