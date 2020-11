SDLG öppnar sin stora paviljong på bauma i KINA 2020

Ställer för första gången ut tillsammans med Volvo CE ich de visar upp 21 fantastiska produkter

SHANGHAI, 9 november, 2020 /PRNewswire/ -- Från den 24 till den 27 november 2020 ställer Shandong Lingong (SDLG) ut i bauma i KINA 2020 i Shanghais nya internationella expocenter. Tillsammans med temat som ansvarar för "Innovation, More Than Reliability" kommer SDLG att erbjuda totalt 21 nya produkter som har en komplett uppsättning lösningar under alla arbetsförhållanden med helhjärtade tjänster. Förutom att lyfta fram den första gemensamma montern med Volvo CE, har SDLG också erbjudit sina slutanvändare chansen att vinna superpriser, samt att det finns fina gåvoutlottningar.