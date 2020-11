SDLG prevede di aprire il suo Grand Pavilion al bauma CHINA 2020

Condividerà lo spazio espositivo con Volvo CE ed esporrà per la prima volta 21 fantastici prodotti

SHANGHAI, 9 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Dal 24 al 27 novembre 2020, Shandong Lingong (SDLG) esporrà al bauma CHINA 2020 presso il nuovo International Expo Centre di Shanghai. In linea con il tema "Innovation, More Than Reliability", SDLG presenterà complessivamente 21 nuovi prodotti che offrono una serie completa di soluzioni per qualsiasi condizione di lavoro con assistenza incondizionata. Oltre a dare risalto al primo stand congiunto con Volvo CE, SDLG ha anche offerto agli utenti finali la possibilità di vincere il Super premio, insieme a fantastici gadget.