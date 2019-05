Shell comienza la producción en Appomattox, en el golfo de México

Appomattox representa una historia de eficiencia a través de la innovación. Mediante una planificación optimizada de desarrollo, mejores diseños y fabricación, y una ejecución experta de perforación, Appomattox ha logrado reducir los costes en más de un 40% desde que se tomó la decisión final de inversión en 2015. El inicio de la producción en Appomattox es solo el principio de la maximización del flujo de recursos de la prolífica área Norphlet que rodea a Appomattox.

El negocio mundial en aguas profundas de Shell ofrece un gran embudo de oportunidades de desarrollo y exploración en Brasil, EE. UU., México, Nigeria, Malasia, Mauritania y la región occidental del mar Negro. La producción mundial va en camino de superar los 900.000 boe/d antes de 2020 a partir de reservas consolidadas ya descubiertas. La empresa continúa siendo uno de los principales arrendatarios de aguas profundas de EE. UU. y sigue siendo uno de los productores de yacimientos marítimos de petróleo y gas natural más prolíficos del golfo de México. Shell diseña y explota sus proyectos en aguas profundas con el objetivo de que sean competitivos, y, desde 2014, ha reducido sus costes unitarios de desarrollo y sus costes unitarios de explotación en aproximadamente un 45%.

