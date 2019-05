Shell inicia produção em Appomattox no Golfo do México

"O fato de a plataforma Appomattox ter entrado em operação com segurança, antes do previsto e muito abaixo do orçamento, é um testemunho de nosso compromisso contínuo de reduzir custos, através de melhorias na eficiência durante a execução", disse o diretor de Upstream da Royal Dutch Shell, Andy Brown. "A Appomattox cria um hub essencial, de longo prazo, para a Shell na formação Norphlet, através da qual podemos reatar diversos campos já descobertos, bem como futuras descobertas".

A Appomattox tem uma história de eficiência através da inovação. Por meio de planejamento de desenvolvimento otimizado, melhores projetos e melhor fabricação e execução de perfurações por especialistas, a Appomattox realizou reduções de custos de mais de 40%, desde que tomou a decisão final de investimento em 2015. O início da produção em Appomattox é apenas o começo da maximização adicional do fluxo de recursos na prolífica Norphlet que circunda a Appomattox.

Os negócios globais da Shell em águas profundas têm uma forte canalização de oportunidades de desenvolvimento e exploração no Brasil, EUA, México, Nigéria, Malásia, Mauritânia e no Mar Negro Ocidental. A produção mundial está a caminho de atingir mais de 900.000 boe/dia até 2020, de reservas já descobertas e estabelecidas. A empresa continua a ser uma das maiores arrendatárias nas águas profundas dos EUA e continua sendo uma das mais prolíficas produtoras offshore de petróleo e gás natural no Golfo do México. A Shell projeta e opera projetos em águas profundas para ser competitiva e, desde 2014, vem reduzindo seus custos de desenvolvimento de unidades e custos operacionais de unidades em cerca de 45%.

