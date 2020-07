Solway Investment Group annonce ses résultats financiers pour l'année 2019

- En 2019, Solway Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 637 millions de dollars US, soit une hausse de 19 % par rapport à 2018

- L'EBITDA du groupe a atteint les 141 millions de dollars US ; la marge d'EBITDA dépasse les 22 %

- Les coûts de production ont légèrement augmenté de 2,5 % pour atteindre 468 millions de dollars US

- Le total des actifs du groupe a atteint 1,149 milliards de dollars US à la fin de l'année 2019

- Solway affiche un ratio d'endettement dette nette/EBITDA impressionnant de 0,06 x pour l'exercice 2019

ZUG, Suisse, 16 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Dans l'environnement volatile des marchés des matières premières, le groupe Solway continue de porter ses efforts sur le développement et l'optimisation de l'efficacité de la structure commerciale du groupe. Solway se focalise principalement sur la réduction de ses coûts de production de nickel et sur la stabilisation des volumes de production dans toutes ses capacités existantes.

Pronico et CGN, Guatemala

L'année 2019 a été une année charnière pour les actifs de Solway au Guatemala. Pour la première fois depuis que ces projets ont été acquis par Solway, Pronico a atteint sa capacité de production escomptée en livrant une quantité record de 20 323 tonnes de nickel sous forme de ferronickel. Pronico est devenu l'un des plus grands producteurs de nickel en Amérique centrale, une région qui représente 12 % de la production annuelle mondiale de nickel.

Usine de ferronickel Pobuzhsky (PFP), Ukraine

En 2019, l'usine PFP a traité 1,35 million de tonnes de minerai humide afin d'en extraire 14 200 tonnes de nickel sous forme de ferronickel.

Projet Kurilgeo, Russie

En 2019, Kurilgeo a produit environ 1 008 kg d'or et 3 818 kg d'argent. La production de minerai en 2019 a atteint 690 000 tonnes. L'extraction de masse rocheuse a totalisé 2,95 millions de tonnes.

Mine de cuivre de Bucim, Macédoine du Nord

En 2019, Bucim a produit 31 226 tonnes de concentré de cuivre sec contenant 6 512 tonnes de cuivre, 540 kg d'or et 854 kg d'argent, et a produit 719 tonnes de cuivre cathodique pur à 99,99 %.

Afin de garantir l'efficacité opérationnelle et de pérenniser les ressources minières de la société jusqu'en 2030 au moins, Bucim DOO Radovish a commencé à développer son nouveau projet Borov Dol en 2019.

Opérations d'expédition directe (DSO) de nickel, Indonésie

En 2019, conformément à un permis d'exportation obtenu en 2018, Solway Group a poursuivi ses opérations de DSO et ses travaux de construction d'une usine de traitement du nickel à Morowali, en accord avec la politique du gouvernement indonésien en matière d'exportation de nickel.

Projets Aquila (Morowali et Halmahera), Indonésie

En 2019, Solway Group a continué à entretenir et effectuer des travaux sur tous les permis requis pour tous ses actifs de nickel à travers le pays, y compris le maintien d'une licence d'exploitation pour un gisement de nickel-cobalt de premier ordre en Indonésie pour les 20 à 40 années à venir.

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Solway Group a maintenu avec succès toutes ses licences en PNG en 2019. Le groupe a réalisé de nouveaux travaux d'exploration de reconnaissance et a identifié des gisements potentiels de nickel latéritique et de chromite de niveau industriel. Le groupe prévoit d'entreprendre une exploration plus détaillée de ses actifs existants en PNG en 2020, en visant notamment à confirmer les ressources de niveau industriel de minerai de nickel latéritique dans le pays. Tous les programmes d'exploration entrepris en PNG bénéficient du soutien total des communautés locales.

Protection environnementale, santé et sécurité au travail : RSE en 2019

Solway Investment Group s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité, de protection de l'environnement et de durabilité. Dans un souci d'intégrité, de transparence et de coopération, le groupe a mis en œuvre des normes reconnues au niveau international en matière de performance environnementale et sociale : les principes de l'Équateur ; les normes de performance de l'IFC ; les normes ISO 14001, 9001 et 4500, ainsi que les principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme. L'intégrité de notre implémentation a été évaluée par des consultants indépendants, dont Golder Associates, ERM, et d'autres. Le groupe étudie également les méthodes et les mécanismes de mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et de la Global Reporting Initiative (GRI).

Notre responsabilité principale est de promouvoir et de préserver la santé, la sécurité et le bien-être de tous nos employés, du personnel contractuel et des résidents de nos communautés locales. Nous accordons une grande importance aux relations avec les communautés locales. À cette fin, Solway mène un dialogue continu avec les gouvernements, les organismes publics et réglementaires, les employés, les communautés locales et les clients. Dans le but de consolider ses interactions avec les parties prenantes et d'assurer un engagement efficace et cohérent de celles-ci, tant au niveau national qu'international, Solway Investment Group a commenté à travailler avec des experts externes en 2019 en vue de développer des outils spécifiques basés sur une approche axée sur les meilleures pratiques internationales.

Pour plus d'informations, veuillez consulter https://solwaygroup.com/2020/07/13/solway-investment-group-announces-its-full-year-2019-financial-results/

Si vous avez d'autres questions ou demandes d'entretien, veuillez contacter le bureau de presse de Solway Investment Group au +41-41-740-04-00 ou à l'adresse [email protected].

