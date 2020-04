Создатель легендарной коллекции Beanie Babies представил эксклюзивную игрушку, все поступления от продаж которой будут переданы фонду United Way Worldwide для борьбы с пандемией COVID-19

Презентации новой игрушки предшествовало принятое владельцем компании месяцем ранее решение о бесплатном размещении врачей и младшего медицинского персонала, сражающихся с пандемией COVID-19, в принадлежащем ему отеле Four Seasons New York. Все медицинские работники, проживающие в данный момент в нью-йоркском отеле, получат медвежат Hope в подарок, а г-н Уорнер лично перечислит дополнительные пожертвования на счет фонда United Way Worlwide от их имени.

Приобрести Hope можно будет в аптеках и магазинах товаров первой необходимости по всему миру. Игрушку можно также заказать и в режиме онлайн на Ty.com.

"Сотрудники United Ways во всех уголках земного шара неустанно предоставляют столь необходимую финансовую и социальную помощь самым уязвимым группам населения перед лицом пандемии COVID-19, - заявила президент американского офиса организации Сьюзан Маккормик (Suzanne McCormick). - Мы чрезвычайно тронуты решением Тая передать все поступления от продаж Hope на нужды поддержки самых слабых представителей человечества в условиях поистине беспрецедентного глобального кризиса".

В дополнение к объявленному сбору средств от продаж милого медвежонка Тай Уорнер поддерживает медиков, сражающихся с пандемией COVID-19 в нью-йоркских больницах, абсолютно бесплатно размещая их в номерах отеля Four Seasons New York.

"Многие медики, работающие в Нью-Йорке, вынуждены каждый день преодолевать значительные расстояния, добираясь домой после 18-часового дежурства у постелей больных коронавирусной инфекцией. Наши врачи нуждались в возможности отдохнуть и расслабиться в непосредственной близости от места работы. Ведь в их руках находятся жизни и здоровье всех наших граждан, - добавил г-н Уорнер. - И для меня большая честь пригласить этих, без преувеличения, национальных героев в наш отель Four Seasons".

Познакомиться ближе с медвежонком Hope можно на веб-сайте: https://shop.ty.com/

О Тае Уорнере

Тай Уорнер - владелец американской компании по производству игрушек и международной сети отелей класса "люкс". Он является генеральным директором, основателем и президентом Ty Inc. - крупнейшего в мире производителя мягких игрушек. Как активный филантроп и меценат, г-н Уорнер на сегодняшний день пожертвовал уже более 300 млн долл. США различным благотворительным организациям, включая Children's Hunger Fund, World Vision, Toy Bank, International Toy Bank, Today Show, Children's Miracle Network, Operation Iraqi Freedom, Toys for Tots, Мемориальный фонд принцессы Уэльской, Фонд Андре Агасси, Американскую организацию "Красного креста", Фонд Элизабет Глейзер по борьбе со СПИДом у детей, Фонд помощи вдовам полицейских и пожарных Нью-Йорка, Ronald McDonald House, USO, Mayo Clinic и ЮНИСЕФ.

О некоммерческой организации United Way

United Way борется за здоровье, образование и финансовую стабильность каждого человека в любом сообществе. Благодаря поддержке 2,9 млн волонтеров и 9,8 млн финансовых доноров, United Way является крупнейшей в мире частной некоммерческой организацией, ежегодно привлекающей 4,7 млрд долл. США на различные социальные инициативы. Мы работаем с представителями 1 800 местных сообществ в более чем 40 странах и регионах мира, предлагая устойчивые решения для стоящих перед ними проблем. В число партнеров United Way входят международные и региональные коммерческие предприятия, благотворительные организации, правительства, гражданские и религиозные общества, а также образовательные учреждения, лидеры профсоюзов, медики, студенты и т.д. Узнайте больше о деятельности United Way на веб-сайте UnitedWay.org. Следите за нашими новостями в Twitter: @UnitedWay и #LiveUnited.

