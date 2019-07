Sphera sottoscrive un accordo per l'acquisizione di thinkstep, un'importante società di software per la sostenibilità e la product stewardship, in attesa delle autorizzazioni delle autorità di vigilanza

CHICAGO, 30 luglio 2019 /PRNewswire/ -- Sphera, fornitore a livello globale di software integrato di gestione del rischio e servizi informativi con particolare attenzione a salute e sicurezza ambientale, rischio operativo e product stewardship, annuncia di aver stretto un accordo per l'acquisizione di thinkstep, una società di software e servizi di consulenza, con sede a Stoccarda, specializzata in sostenibilità aziendale e product stewardship. L'operazione è in attesa delle consuete approvazioni delle autorità tedesche preposte alla vigilanza su fusioni e acquisizioni.

Negli ultimi anni, thinkstep ha trasformato con successo il proprio modello di business in una soluzione Saas seguendo un'interessante traiettoria di crescita. In combinazione con l'eccezionale clientela di thinkstep, questa transizione ha permesso di fare un importante passo in avanti nello sviluppo dell'azienda.

"Il software basato nel cloud o installato in sede di thinkstep, i dati che thinkstep possiede e le competenze che ha nei mercati della sostenibilità aziendale e della product stewardship portano avanti la nostra missione di creare un mondo più sicuro, più sostenibile e più produttivo", ha dichiarato Paul Marushka, Presidente e Amministratore Delegato di Sphera. "La presenza di thinkstep nelle regioni EMEA e APAC amplia la nostra impronta geografica al servizio della nostra clientela globale".

Il software di sostenibilità aziendale di thinkstep, le sue attività di implementazione e servizi di consulenza semplificano la reportistica di sostenibilità a livello aziendale, la gestione del rischio, gli audit, la strategia e l'ottimizzazione delle risorse. Il software di product stewardship e i servizi di consulenza dell'azienda aiutano a progettare prodotti più sostenibili e a gestire la conformità dei prodotti nel corso di tutto il ciclo di vita.

"thinkstep offre ai clienti oltre trent'anni di esperienza nel campo della sostenibilità", dice Jan Poulsen, Amministratore Delegato di thinkstep. "L'aggiunta delle nostre soluzioni software avanzate, di estese banche dati sull'analisi del ciclo di vita (LCA) e di profilo ecologico, e della competenza in materia di sostenibilità alle soluzioni Sphera di salute e sicurezza ambientale costituisce una combinazione di business molto interessante che ci permetterà di servire in futuro la nostra estesa clientela in modo più ampliato. Siamo entusiasti di unirci a Sphera e ringraziamo i nostri ex partner Gimv e Next47 per la loro esperienza e il supporto strategico che ci hanno dato nel successo dello sviluppo del nostro modello di business".

I termini dell'affare in corso non sono stati resi noti. Questo comunicato stampa contiene proiezioni e valutazioni e ipotesi su eventi futuri.

Informazioni su Sphera

Sphera è un fornitore globale di software di gestione integrata dei rischi e servizi informativi con particolare attenzione alla salute e sicurezza ambientale (EHS), al rischio operativo e alla product stewardship. Per più di trent'anni, Sphera ha puntato all'eccellenza operativa, servendo più di 3.000 clienti e oltre un milione di singoli utenti in più di 70 paesi per creare un mondo più sicuro, più sostenibile e più produttivo.

Informazioni su thinkstep

thinkstep, con sede a Stoccarda, consente ad organizzazioni di tutto il mondo di avere successo in modo sostenibile. Le soluzioni software, i database e i servizi di consulenza di thinkstep aiutano le aziende a raggiungere l'eccellenza operativa, a sfruttare il potenziale di innovazione dei prodotti, a valorizzare l valore dei marchi e a rispettare le normative. I venti uffici in tutto il mondo dell'azienda servono oltre 8.000 clienti.

Informazioni su Gimv

Gimv è una società di investimenti europea, quotata all'Euronext di Bruxelles, con quasi quarant'anni di esperienza nella private equity. La società attualmente detiene un portafoglio di 1,1 miliardi di Euro di investimenti in circa 50 aziende, con un fatturato complessivo di 2,75 miliardi di Euro e 14.000 dipendenti. Come leader di mercato riconosciuto in selezionate piattaforme di investimento, Gimv identifica aziende imprenditoriali, innovative e ad alto potenziale di crescita e le aiuta nella loro trasformazione in leader di mercato. Le quattro piattaforme di investimento di Gimv sono quelle dei consumatori connessi, salute e assistenza sanitaria, industrie intelligenti e città sostenibili. Ciascuna piattaforma opera con un team esperto in tutti i mercati interni di Gimv nel Benelux, in Francia e nella regione DACH (Germania, Svizzera e Austria), col sostegno di una rete internazionale di esperti. Ulteriori informazioni su Gimv possono essere trovate nel sito www.gimv.com.

Informazioni su Next47

Next47 è una venture firm globale creata da Siemens che investe in, e collabora con, imprenditori che pensano in grande e creano aziende che definiscono il settore. Con uffici a Boston, Beijing, Londra, Monaco, Parigi, Palo Alto e Stoccolma, Next47 offre alle start-up un accesso senza precedenti a uno dei più grandi portafogli di clienti al mondo nei settori dell'industria, dell'energia e delle infrastrutture, nonché un'esperienza approfondita nelle tecnologie che hanno un impatto su questi clienti. Per ulteriori informazioni su Next47, visitare il sito https://next47.com/

