Společnost Shell zahájila produkci na poli Appomattox v Mexickém zálivu

Appomattox je příběhem účinnosti prostřednictvím inovací. Díky optimalizovanému plánování vývoje, lepšímu designu a výrobě a odbornému provádění vrtů platforma Appomattox realizovala od přijetí konečného investičního rozhodnutí v roce 2015 snížení nákladů o více než 40 %. Začátek výroby na platformě Appomattox je jen začátkem dalšího maximalizace toku zdrojů v plodné oblasti Norphlet obklopující platformu Appomattox.

Celosvětové podnikání společnosti Shell v hlubokých vodách má silný rozvojový a průzkumný potenciál v Brazílii, USA, Mexiku, Nigérii, Malajsii, Mauritánii a západním Černém moři. Celosvětová výroba je na cestě k dosažení více než 900 000 barelů ropného ekvivalentu za den (boe/d) do roku 2020 z již objevených, zavedených rezervoárů. Společnost je i nadále jedním z největších nájemců amerických hlubokých vod a zůstává jedním z nejplodnějších offshore výrobců ropy a zemního plynu v Mexickém zálivu. Společnost Shell navrhuje a provozuje své hlubokomořské projekty takovým způsobem, aby byly konkurenceschopné, a od roku 2014 snížila své náklady na vývoj jednotek a provozní náklady na jednotku o cca 45 %.

