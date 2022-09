TAQA Saudi Arabia et les actionnaires d'Al Mansoori Petroleum Services LLC ont conclu un accord définitif pour l'acquisition par TAQA de 100 % d'Al Mansoori Petroleum Services

DHAHRAN, Arabie saoudite, 1er septembre 2022 /PRNewswire/ -- Industrialization and Energy Services Company (« TAQA ») et les actionnaires d'Al Mansoori Petroleum Services LLC (« AMPS ») ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition par TAQA de 100 % d'AMPS, étendant ainsi l'activité de services de puits de TAQA de l'Arabie Saoudite à la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. La transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de 2022, sous réserve d'obtenir toutes les approbations nécessaires et de satisfaire à d'autres conditions.

TAQA to acquire 100% of Al Mansoori Petroleum Services

AMPS apporte à TAQA une entreprise bien établie et diversifiée basée dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord avec un historique de performances solides et des relations de longue date avec de grandes entreprises pétrolières et gazières dans la région. AMPS ajoute des produits et services complémentaires au portefeuille de TAQA, y compris les installations de production précoce, les essais de puits, le DST, le Slickline, les navires de stimulation marine, les navires de service polyvalents, les services d'inspection, la surveillance H2S et la diagraphie et la perforation. Grâce à cette transaction, TAQA étendra sa présence géographique à d'autres pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.

Commentant la transaction, Eng Ahmed Al Zahrani, président du conseil d'administration de TAQA, a déclaré : « Je tiens à remercier nos actionnaires pour leur confiance en TAQA et leur engagement à soutenir cette importante transaction. Il s'agit d'une étape importante pour TAQA dans son cheminement vers la réalisation des objectifs ambitieux de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite. »

Abdulla Nasser Al Mansoori, président du conseil d'administration d'AMPS, a déclaré : « AMPS a 45 ans d'expérience réussie dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, ce qui donnera à TAQA une entrée immédiate dans la région en s'appuyant sur sa marque et sa réputation. Nous sommes heureux de voir que la marque appartient à une entreprise bien établie et réputée qui continuera d'exercer ses activités dans la région et au-delà. »

Khalid M. Nouh, PDG de TAQA, a déclaré : « Cette transaction marque une étape importante dans l'exécution de notre stratégie. Les capacités combinées des deux entreprises et les synergies potentielles créeront une entreprise régionale de services de puits intégrés qui connaîtra une croissance sûre et durable, offrant de la valeur à nos trois parties prenantes, actionnaires, clients et employés. »

TAQA a été conseillée par HSBC Saudi Arabia et White & Case. AMPS a été conseillée par Goldman Sachs International et Clyde & Co.

À propos de TAQA

Établie en Arabie Saoudite en 2003, TAQA est une société de services de puits qui fournit des produits et des solutions à l'industrie de l'énergie, permettant la performance de ses clients. TAQA continue d'innover en développant et en déployant des technologies, des produits et des services et en établissant des relations à long terme avec ses clients. Avec plus de 5 500 employés, le portefeuille de services de puits de TAQA comprend les services suivants : tubes enroulés, cimentation, Wireline, Frac, forage directionnel, outils de fond de puits, complétions, forage sous contrat et acquisition sismique.

À propos d'AMPS

Établie à Abu Dhabi en 1977, AMPS est un fournisseur de services énergétiques intégrés qui opère à travers des lignes de services comprenant les tests de puits, les slicklines, les tubes enroulés et la stimulation, l'inspection, la sécurité H2S, le forage directionnel et la diagraphie et la perforation. AMPS compte plus de 3 700 employés dans 14 pays et entretient des relations de longue date avec des clients clés, y compris les principales sociétés pétrolières nationales du CCG.

