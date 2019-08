Target świętuje 20 lat współpracy z projektantami

Detalista upamiętni 20 lat upowszechniania wysokiej jakości wzornictwa wśród wszystkich klientów przez limitowaną kolekcję rocznicową

MINNEAPOLIS, 1 sierpnia 2019 r. /PRNewswire/ -- Tej jesieni Target Corporation (NYSE: TGT) obchodzi 20. rocznicę pierwszej współpracy z projektantem. Był to odważny krok, który nieustannie przyczynia się do wyróżniania detalisty na tle konkurencji jako sprzedawcy szykownego, przystępnego cenowo wzornictwa. Zapoczątkowana współpracą ze znanym architektem Michaelem Gravesem w 1999 r. tradycja zaowocowała ponad 175 inicjatywami z projektantami w ciągu ostatnich dwóch dekad. W ramach obchodów rocznicy Target otworzy archiwa i zaoferuje klientom dostęp do limitowanej kolekcji obejmującej 20 z poprzednich linii.

– Target na zawsze zmienił krajobraz handlu detalicznego robiąc to, co kiedyś uznawane było za niemożliwe, czyli oferowanie świetnego designu w niesłychanych cenach. Rocznica ta jest świętem naszej bogatej historii projektowej i różnorodnych form współpracy, które oferujemy klientom już od 20 lat – skomentował Mark Tritton, wiceprezes wykonawczy i główny dyrektor merchandisingu w Target. – Każda współpraca wniosła ze sobą coś specjalnego i ekscytującego dla naszych klientów. Mając za sobą 20 lat dopiero się rozkręcamy. W przyszłości damy klientom dostęp do jeszcze większej liczby niesamowitych, inspirujących i przystępnych cenowo projektów, zachęcając do Target każdego dnia – dodał wiceprezes.

W ramach obchodów rocznicy Target przywraca niemal 300 oryginalnych, kultowych wzorów z 20 poprzednich kolekcji. Limitowana kolekcja obejmuje odzież, akcesoria, elementy dekoracyjne i wyposażenie kuchenne. Kolekcja rocznicowa będzie dostępna do wyczerpania zapasów do 14 września we wszystkich sklepach Target i na stronie Target.com w cenach od 7 do 160 dolarów. Dostępność kolekcji i przedmiotów od projektantów będzie różnić się między sklepami, a klienci będą mogli nabywać do pięciu sztuk w danym rozmiarze i kolorze. Klienci mogą wejść na stronę Target.com i zapoznać się z look bookiem po jego udostępnieniu, a następnie odpowiednio zaplanować zakupy. Podkreślając zobowiązanie Target do inkluzywności, odzież damska będzie dostępna w większej liczbie rozmiarów. Projektanci objęci kolekcją rocznicową to:

Michael Graves (1999-2013)

(1999-2013) Philippe Starck (2002)

(2002) Stephen Sprouse (2002)

(2002) Isaac Mizrahi (2003-2009)

(2003-2009) Erin Fetherston (2007)

(2007) Proenza Schouler (2007)

Thakoon (2008)

John Derian (2008, 2010)

(2008, 2010) Anna Sui (2009)

(2009) Rodarte (2009)

Stephen Burrows (2010)

(2010) Zac Posen (2010)

(2010) Harajuku Mini (2011-2012)

Missoni (2011)

Jason Wu (2012)

(2012) Phillip Lim (2013)

(2013) Altuzarra (2014)

Lilly Pulitzer (2015)

Marimekko (2016)

Hunter (2018)

– Design zawsze był elementem DNA Target. Począwszy od naszych sklepów i produktów, które tworzymy, do współpracy, którą krzewimy, nacisk na przystępny cenowo design wyróżnia Target i jest jednym z powodów, dla których klienci uwielbiają u nas kupować – skomentował Rick Gomez, wiceprezes wykonawczy, główny dyrektor marketingu i działań cyfrowych w Target. – Nasza kampania marketingowa podkreśli inkluzywny charakter projektów w Target i obejmie książkę i film dokumentalny podkreślające wpływ Target na handel detaliczny i życie naszych klientów przez upowszechnianie dobrego wzornictwa – dodał dyrektor.

Poza wprowadzeniem do sklepów kolekcji rocznicowej przez Target wydawnictwo Rizzoli znane z pokaźnej kolekcji pięknych, wysokiej jakości książek opublikuje książkę opisującą bogatą historię wzornictwa w Target i zawierającą komentarze projektantów i fanów współpracy. Publikacja dostępna będzie od wtorku 3 września. Target zaangażował także partnera produkcji RadicalMedia do opracowania filmu dokumentalnego, który będzie miał swoją premierę tej jesieni. Film przybliży historię przełomowego wpływu innowacyjnego podejścia Target do przystępnego cenowo wzornictwa w całej branży handlu detalicznego. W filmie występują osoby, które odegrały kluczową rolę w nawiązywaniu współpracy z wschodzącymi i znanymi projektantami i markami. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Target.com/abullseyeview. Klienci mogą dołączyć do rozmowy w mediach społecznościowych w wątkach oznaczonych #Target20.

Firma Target Corporation (NYSE: TGT) z siedzibą Minneapolis obsługuje klientów w 1850 sklepach i na stronie Target.com. Od 1946 roku firma Target przekazuje 5% zysków na rzecz społeczności, co dziś równa się kwocie milionów dolarów tygodniowo. Najnowsze informacje na temat liczby sklepów można znaleźć na stronie Target.com/Pressroom. Informacje na temat tego, co dzieje się za sklepowymi półkami można znaleźć na stronie Target.com/abullseyeview lub na profilu @TargetNews w serwisie Twitter.

