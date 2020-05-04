Технологическая компания из Миннеаполиса представила уникальную разработку для профилактики распространения Covid-19
04 May, 2020, 15:08 IDT
Инновационная система способствует безопасному возобновлению деятельности предприятий частного и государственного сектора
Смарт-терминал измеряет температуру тела и контролирует обязательную антисептическую обработку рук при входе в помещение, а также способен осуществлять мониторинг ношения защитных масок
МИННЕАПОЛИС (MINNEAPOLIS), 4 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Municipal Parking Services, Inc. (MPS) сегодня представила первую и единственную в своем роде автоматизированную систему для предотвращения бессимптомного распространения Covid-19 в жилых помещениях и местах общего пользования посредством выявления лиц с повышенной температурой тела, контроля доступа и мониторинга обязательной антисептической обработки рук.
В основу системы под названием Sentry Health Kiosk™ положены принципы и технологии бесконтактных устройств MPS для интеллектуального управления парковкой, успешно применяющихся на городских стоянках и в университетских городках по всему миру. Sentry Health Kiosk™ представляет собой бесконтактный терминал, автоматически измеряющий температуру тела, отправляя соответствующие отчеты ответственному персоналу. Устройство также обеспечивает обязательную санитарную обработку рук и управляет доступом с ведением полного журнала аудита.
Система на базе запатентованных технологий MPS гарантирует первоклассную безопасность и спокойствие потребителям, сотрудникам и работодателям. Терминал с опциональной функцией распознавания лиц также позволяет контролировать соблюдение требований обязательного ношения защитных масок.
"Результаты исследований показывают, что большинство людей, зараженных Covid-19, переносят болезнь бессимптомно, поэтому наличие устройства, просто измеряющего температуру, представляется весьма адекватной мерой, - прокомментировал основатель Sentry Health Джо Калдуэлл (Joe Caldwell). - Как отмечают эксперты, частое и тщательное мытье рук - лучший способ защитить себя и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Sentry Health Kiosk является единственным решением, отвечающим за выполнение обеих задач: температурного контроля и мониторинга обязательной санитарной обработки рук. Человек, не прошедший эти процедуры, попросту не сможет войти в помещение".
- Данная технология также позволяет проводить индивидуальные медицинские экспресс-обследования и реализовывать другие функции, включая дистанционные или локальные видеозвонки посредством интерактивного смарт-экрана на терминале.
- В настоящий момент компания MPS активно наращивает масштабы производства терминалов с целью удовлетворения стремительно растущего спроса.
- Предприятие планирует передать 5% всех поступлений от продаж Sentry Health продовольственным банкам и другим некоммерческим организациям.
О компании Municipal Parking Services (MPS)
Основанная в 2009 году компания MPS является лидером в отрасли бесконтактных платежей и систем контроля за исполнением требований как в частных, так и в коммунальных учреждениях. Sentry Health Kiosk - одно из направлений деятельности MPS, специализирующееся на предоставлении технологий детекции и предотвращения несанкционированных действий для нужд предприятий розничной торговли, промышленного производства, государственных организаций, медицинских учреждений, образовательного сектора, а также спортивных комплексов и развлекательных заведений.
Подробную информацию о продуктах и решениях см. на сайте www.sentryhealth.life. Узнайте больше о компании Municipal Parking Services на сайте www.mpspark.com.
Контактная информация: Джо Калдуэлл (Joe Caldwell) [email protected]
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1163291/Sentry_Health_Kiosk_Lobby_image.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1163292/Sentry_Health_Hand_sanitizer_image.jpg
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SOURCE Sentry Health
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