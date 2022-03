ThetaRay AI Tech permet aux institutions financières et aux régulateurs d'identifier les tentatives illicites de contourner les sanctions économiques

Le système intégré de surveillance et de filtrage des transactions garantit la sécurité des transferts transfrontaliers, empêchant les violations des sanctions imposées à la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine

NEW YORK, TEL AVIV, Israël et LONDRES, 3 mars 2022 /PRNewswire/ -- ThetaRay, fournisseur de technologie de surveillance des transactions financières alimentée par l'IA pour protéger les banques et les fintechs contre les crimes financiers, a annoncé aujourd'hui que son système peut identifier les tentatives sophistiquées de contourner les sanctions économiques et commerciales et aider les gouvernements et les institutions financières à maintenir des activités de correspondant bancaire fluides et ininterrompues.

Après l'invasion de l'Ukraine la semaine dernière, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres démocraties occidentales ont imposé de sévères sanctions économiques et commerciales à la Russie, exigeant que les institutions financières soient équipées d'outils pour appliquer les mesures sans interrompre les activités commerciales de personnes innocentes. La solution de surveillance et de filtrage de ThetaRay permet aux institutions financières et aux gouvernements d'identifier les tentatives manuelles et cyber-automatisées de violer ces sanctions.

La solution de ThetaRay surveille les paiements transfrontaliers mondiaux en analysant le trafic SWIFT, les indicateurs de risque et les données des clients pour détecter les activités suspectes sur des chemins de transaction transfrontaliers complexes, y compris l'utilisation de personnes et d'entreprises fictives. Elle examine également les transactions pour les activités financières des personnes qui ont été inscrites sur des listes de sanctions.

« La technologie de ThetaRay permet aux organisations et aux peuples de faire circuler sans entrave les paiements mondiaux tout en empêchant les transferts d'argent par des régimes totalitaires et des criminels sanctionnés », a déclaré Erel Margalit, fondateur et président de JVP et président du conseil d'administration de ThetaRay. « Au lieu de bloquer des pays et des économies entiers, elle ne peut bloquer que des sources illégitimes. Ce système peut renforcer le SWIFT parce qu'il peut protéger le transfert de fonds à des personnes légitimes. Le système ThetaRay est la réponse pour les pays de l'OTAN et de l'Occident pour appliquer des sanctions à la Russie. »

La solution SaaS ThetaRay pour la surveillance et le filtrage des transactions peut être intégrée rapidement et facilement, avec un minimum d'adaptation requise.

« Dans la réalité d'aujourd'hui, la solution ThetaRay est quelque chose dont chaque banque et institution financière a besoin pour assurer une pleine participation au système mondial de paiement et monétaire », a déclaré Mark Gazit, PDG de ThetaRay. « En déployant une IA intuitive, le système ThetaRay peut s'attaquer aux stratagèmes sophistiqués de blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à l'application des sanctions réglementaires mondiales sans nuire aux activités financières en cours. »

La solution révolutionnaire de surveillance des transactions SONAR de ThetaRay, basée sur « l'intuition de l'intelligence artificielle », permet aux banques et aux fintechs d'élargir leurs opportunités commerciales grâce à des paiements transfrontaliers sûrs et fiables. La solution révolutionnaire améliore également la satisfaction des clients, réduit les coûts de conformité et augmente la couverture des risques. La technologie de ThetaRay constitue la seule offre SaaS qui analysent le trafic SWIFT, les indicateurs de risque et les données client/payeur/bénéficiaire afin de détecter les anomalies indiquant une activité de blanchiment d'argent sur les trajets de transaction transfrontaliers complexes dans une plateforme unifiée unique. Les organisations financières qui s'appuient sur des écosystèmes très hétérogènes et complexes bénéficient grandement des faibles taux de faux positifs et du taux de détection élevé inégalés de ThetaRay.

