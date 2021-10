Trucknet Enterprise a été choisi comme l'un des dix principaux fournisseurs de technologie en logistique et transport en Europe pour 2021 par le prestigieux magazine international et site Web Logistics Tech Outlook

Ce choix s'inscrit dans la continuité de la nomination ce mois de septembre du PDG Hanan Fridman comme l'un des leaders novateurs actuels qui façonnent la durabilité dans le secteur de la logistique par le British History of Parliament Trust, qui crée un compte rendu des politiques parlementaire en Grande-Bretagne, et par la St James's House, une maison d'édition publiant des ouvrages de grande qualité. Un événement prestigieux qui s'est tenu récemment à l'abbaye de Westminster à Londres a souligné les 300 ans des politiques et de dirigeants parlementaires britanniques. Un livre commémoratif admirablement conçu a été publié, dans lequel M. Fridman et d'autres leaders de l'innovation ont été cités.

Selon M. Hanan Fridman, PDG et fondateur de l'entreprise : « C'est un grand honneur pour moi et pour Trucknet de voir l'entreprise être sélectionnée comme l'un des dix principaux fournisseurs de 2021 de technologie en logistique et transport en Europe par le prestigieux magazine Logistics Tech Outlook, qui est considéré comme l'un des journaux de logistique et de transport de premier plan à l'échelle mondiale.

- Je suis fier d'avoir été choisi pour participer à ce numéro. Cela constitue une nouvelle distinction pour nous en tant qu'entreprise qui transforme le paysage du transport en Israël et dans le monde en améliorant la rentabilité et l'efficacité énergétique pour les entreprises réalisant quotidiennement des opérations dans le domaine de la logistique.

- La publicité que cela offre à notre entreprise sur le site Web et dans le magazine fournit une visibilité auprès d'auditoires pertinents dans les secteurs du transport et de la logistique. Je crois fermement que le fait de paraître dans le magazine et sur le site Web aidera grandement l'entreprise, créant les prémices d'une collaboration future avec des entreprises qui suivent le contenu de ce magazine prestigieux. »

Trucknet, une société qui a développé une plateforme permettant la correspondance intelligente entre les entreprises de transport logistique pour utiliser l'espace vide disponible dans leurs camions (pour le transport) afin d'améliorer l'efficacité et la rentabilité et de réduire les parcours à vide des entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir été nommé un des leaders européens en matière de logistique et de transport pour l'année 2021. Dans le numéro publié par le magazine et site Web Logistics Tech Outlook, considéré comme l'un des principaux magazines dans le domaine du transport et de la logistique, les fournisseurs de services qui transforment le monde de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement grâce à des solutions novatrices seront présentés.

Trucknet, nommé un des leaders dans le domaine de la durabilité à l'instar de nombreuses autres entreprises réputées, s'est vu accorder l'article de couverture, qui s'étend sur cinq pages et décrit les activités de l'entreprise ainsi que ses vues et sa vision. Trucknet a été choisi grâce au succès notable de la plateforme unique qu'il a créée, ainsi qu'à sa mission à l'égard de la durabilité et à son objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les accidents de la circulation. La publication permettra à Trucknet de gagner en visibilité auprès d'auditoires cibles qui s'abonnent au magazine.

Logistics Tech Outlook est un magazine papier et numérique qui fournit des nouvelles régulières sur l'industrie de la logistique pour les parties prenantes. Les journalistes sont généralement des experts dans le domaine et partagent leurs connaissances sur l'ensemble du marché, et en outre, ils incluent des informations sur des plateformes innovantes, telles que Trucknet. Le magazine compte plus de 41 000 abonnés à la version papier en Europe et 83 000 abonnements à la version numérique dans le monde entier. Le lectorat comprend des décideurs clés dans les domaines du transport, de la logistique, des opérations de la chaîne d'approvisionnement, de l'expédition et autres. La plupart des lecteurs viennent d'Allemagne (21 %), du Royaume-Uni (19 %) et de la France (16 %).

L'article complet est disponible à l'adresse suivante : https://www.trucknet.io/wp-content/uploads/2021/10/629764_418641774086freight-management-europe-cover774086418641.pdf

À propos de Trucknet :

Trucknet, le développeur d'une plateforme tout-en-un basée sur l'intelligence artificielle (IA), la veille économique (BI) et l'apprentissage automatique (ML) pour une gestion efficace et numérisée de la chaîne logistique et des processus de transport. Cette plateforme offre une correspondance automatique interentreprises basée sur la localisation, y compris une solution de paiement facile et rapide pour le marché B2B. Le système comprend un outil en ligne pour calculer les émissions de carbone.

La plateforme de Trucknet permet aux entreprises de transport et de logistique de réduire considérablement les trajets à vide, en hiérarchisant automatiquement les véhicules disponibles avec d'autres entreprises de transport et de logistique, offrant ainsi une correspondance intelligente pour les camions vides et les cargaisons disponibles.

La solution de Trucknet permet une automatisation et une optimisation complètes du transport terrestre pour les entreprises gérant des flottes de véhicules commerciaux et pour les clients des services logistiques. Le système aide les entreprises à réduire considérablement les coûts et à améliorer l'efficacité et la rentabilité en réduisant le nombre de camions vides sur les routes; la pollution atmosphérique et les émissions de GES sont réduites avec moins de dommages pour l'environnement.

L'entreprise vise à établir un système professionnel unique dans le domaine du transport partagé. La plateforme logicielle de Trucknet interagit avec tous les principaux systèmes de planification du travail, les TMS et les principaux systèmes télématiques. Les entreprises de transport peuvent améliorer et optimiser la gestion du parc de véhicules et le partage des ressources, grâce à l'utilisation mutuelle de documents numériques (sans besoin d'impression). Trucknet a développé des interfaces pour le conducteur et le client final, offrant une connectivité, un suivi et une transparence complets, ainsi que des solutions de paiement par le biais du système.

Trucknet opère sur le marché international du transport et de la logistique, qui est évalué à environ 19,36 billions de dollars. En 2020, l'entreprise compte environ un demi-million de camions connectés provenant de quelque 4 000 entreprises. Données mondiales sur les camions vides : en Europe, 27 % des camions en circulation roulent à vide, aux États-Unis 36 % et en Asie 46 %.

Trucknet a mené un projet pilote conjoint avec le Groupe Renault au cours du mois d'octobre 2020, dans lequel une connexion a été établie avec le système d'appel d'offres de Renault qui soumissionne chaque ordre de travail. Grâce à ce système, les entrepreneurs ont été identifiés sur la base de leur localisation par rapport aux demandes de Renault. Le projet pilote a prouvé que la connexion à la plateforme Trucknet a permis d'améliorer l'efficacité et la rentabilité des services logistiques de 17 %. En outre, elle a permis d'économiser jusqu'à 115 000 euros en deux semaines pour 268 voyages sur un total de 371 (taux de réussite de 68 %).

Les résultats du projet pilote ont démontré la capacité de la plateforme à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts de transport pour les entreprises de logistique. Cela est dû au fait que la plateforme Trucknet ajuste les ordres d'expédition pour les entrepreneurs (de transport), en fonction de leur proximité géographique avec l'emplacement de la cargaison, ce qui leur permet de soumettre des propositions de prix plus basses et d'économiser des coûts.

L'entreprise, créée en 2016 par le PDG Hanan Fridman, emploie environ 40 personnes réparties dans des bureaux du monde entier. Trucknet a signé des accords et des projets pilotes avec des entreprises leaders en Israël et ailleurs, y compris DSV, La Poste, DPD, Chronopost, Allcargo, Israel Post et plus encore.

