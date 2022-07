UL führt neue Marken ein

Es ist ein bedeutender Moment für UL – Ab sofort werden drei verschiedene Organisationen die 128-jährige Geschichte als führendes Unternehmen in der Sicherheitswissenschaft fortsetzen

NORTHBROOK, Ill., 18. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Heute hat UL neue Marken für seine drei Organisationen bekannt gegeben – UL Research Institutes, UL Standards & Engagement und UL Solutions. Diese drei Marken spiegeln die einzigartige Rolle wider, die jede Organisation bei der Arbeit für eine sicherere Welt einnimmt.

„Unser Fachwissen in der Sicherheitswissenschaft ermöglicht seit mehr als 128 Jahren die Verbesserung der menschlichen Erfahrung, einschließlich der Sicherheit am Arbeitsplatz und zu Hause", sagte James Shannon, Vorstandsvorsitzender von UL Research Institutes und UL Solutions. „Die Marken kennzeichnen eine neue Ära für jede unserer Organisationen, aber wir haben natürlich eine gemeinsame Geschichte und tragen alle den Namen UL bzw. Underwriters Laboratories, der für eine führende Rolle in der Sicherheitswissenschaft steht. Unsere Marken mögen sich weiterentwickeln, aber unsere Verpflichtung, unsere Arbeit einer sichereren Welt zu widmen, besteht weiter fort."

Wir bei UL stellen uns Herausforderungen im Bereich der Sicherheit. Das tun wir, indem wir Fragen und Hypothesen in Erkenntnisse umwandeln und Innovationen entwickeln, um sicherzustellen, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse angewendet werden. Die Fähigkeit der drei Organisationen, Veränderungen herbeizuführen, wird durch ein ausgeprägtes Netzwerk von Forschern, Ingenieuren, Technologen, staatlichen Aufsichtsbehörden, technischen Experten und leitenden Persönlichkeiten in der Wirtschaft verstärkt, die alle daran arbeiten, die Sicherheitswissenschaft voranzubringen.

Jede der drei Organisationen – unsere zwei gemeinnützigen Organisationen und das kommerzielle Unternehmen – übernimmt eine besondere Rolle, um die Weiterentwicklung in der Sicherheitswissenschaft zu unterstützen:

Die Marke UL Research Institutes signalisiert, dass ihr Fokus auf gründlicher, unabhängiger Forschung zu aktuellen und neu auftretenden Sicherheitsrisiken für den Menschen liegt. Da sich die Bedrohungen weiterentwickeln und ihre Folgen immer schwerwiegender werden, arbeitet UL Research Institutes an wissenschaftlichen Erkenntnissen, um die öffentliche Sicherheit zu verbessern. Dafür werde Ressourcen zur Verfügung gestellt, um aufkommende Sicherheitsrisiken für Menschen in Bereichen wie autonome Systeme und künstliche Intelligenz zu erkennen und zu bewerten.

Die Marke UL Standards & Engagement verdeutlicht die langjährige Rolle von UL als wichtiger Vermittler von normenbezogenen öffentlich-privaten Partnerschaften auf der ganzen Welt. UL Standards & Engagement überträgt die Daten und Forschungsergebnisse im Bereich der Sicherheitswissenschaft in umsetzbare, strenge Sicherheitsstandards und führt Kampagnen zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit durch.

Die Marke UL Solutions steht für das Bestreben des Unternehmens, mit Kunden und Interessengruppen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um die Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit zu lösen. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Sicherheitswissenschaft bietet UL Solutions Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote an, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen.

Während die Logos der Organisationen aktualisiert wurden, um die neuen Marken widerzuspiegeln, bleiben die bestehenden UL Zertifizierungszeichen, die eine hochwertige Leistung und unabhängige Zertifizierung in Bezug auf Sicherheit und Nachhaltigkeit durch einen externen Partner signalisieren, unverändert.

UL Research Institutes

UL Research Institutes ist eine gemeinnützige Forschungsorganisation, die dafür verantwortlich ist, die Unternehmensmission der Underwriters Laboratories in Bezug auf die öffentliche Sicherheit durch wissenschaftliche Erkenntnisse und Anwendung umzusetzen. Dank unserer erstklassigen Experten sind wir die weltweit führende Forschungsorganisation im Bereich Sicherheitswissenschaften. Wir stehen für eine strenge, unabhängige Forschung, analysieren Sicherheitsdaten und erforschen die Grenzen der Technologie, um als Erste aufkommende Risiken für die menschliche Sicherheit aufzudecken und zu bekämpfen.

UL Standards & Engagement

UL Standards & Engagement ist eine gemeinnützige Organisation für die Entwicklung von Standards und zur Interessensvertretung, die Daten aus der Sicherheitswissenschaft in praktische, maßnahmenorientierte Sicherheitsstandards überträgt. Für uns arbeiten Experten auf der ganzen Welt und wir sind eine wichtige Unterstützung für Regulierungsbehörden und politische Entscheidungsträger. Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit tauschen wir Wissen aus, fördern Partnerschaften in der auf Standards bezogenen Sicherheitspolitik und setzen uns für Normen und Vorschriften ein, die zu positiven Veränderungen im Bereich Sicherheit führen.

UL Solutions

UL Solutions ist ein weltweit führendes Unternehmen in den angewandten Sicherheitswissenschaften und verwandelt Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für unsere Kunden aus über 100 Ländern. UL Solutions bietet Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote an, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Die UL Zertifizierungszeichen sind anerkannte Symbole des Vertrauens in die Produkte unserer Kunden und spiegeln unser unermüdliches Engagement für ein Weiterkommen bei unserer Mission für eine sichere Welt wider. Wir helfen unseren Kunden, innovativ zu sein, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und auch in Zukunft nachhaltig und verantwortungsvoll zu wachsen. Unsere Wissenschaft ist Ihr Vorteil.

Pressekontakt:

Steven Brewster

UL Solutions

[email protected]

T 1+847.664.8425

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1860640/UL_Enterprise__Logo.jpg

SOURCE UL Research Institutes, UL Standards & Engagement and UL Solutions