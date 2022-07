UL Enterprise lança novas marcas

Três organizações distintas marcam um momento importante para continuar com a história de 128 anos de liderança em ciência da segurança

NORTHBROOK, Ill., 18 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A empresa UL revelou hoje novas marcas para suas três organizações — UL Research Institutes, UL Standards & Engagement e UL Solutions. As marcas refletem e esclarecem o papel único que cada organização desempenha no trabalho por um mundo mais seguro.

"Nossa especialização em ciência da segurança permite o avanço da experiência humana, incluindo a segurança no trabalho e em casa, há mais de 128 anos," disse James Shannon, presidente do Conselho, UL Research Institutes e UL Solutions. "Embora as marcas signifiquem uma nova era para cada uma de nossas organizações, compartilhamos uma história e os nomes dos Laboratórios UL e Underwriters, sinônimos de liderança em ciência da segurança. Nossas marcas estão mudando, mas nosso compromisso de trabalhar por um mundo mais seguro permanece."

A UL enfrenta desafios de segurança de frente, transformando perguntas e hipóteses em descobertas e inovando para garantir que o conhecimento científico seja aplicado. A capacidade das três organizações de criar mudanças é ampliada por uma rede distinta de pesquisadores, engenheiros, tecnólogos, reguladores governamentais, especialistas técnicos e líderes empresariais para promover a ciência da segurança.

Cada uma das três organizações — duas sem fins lucrativos e uma comercial — desempenha um papel distinto na ajuda ao avanço da ciência da segurança:

A marca UL Research Institutes sinaliza seu foco em pesquisas independentes rigorosas sobre riscos de segurança humana atuais e emergentes. À medida que as ameaças evoluem e suas consequências se tornam mais graves, os Institutos de Pesquisa da UL buscam descobertas científicas para promover a segurança pública — mobilizando recursos para verificar e avaliar os riscos emergentes à segurança humana em áreas como sistemas autônomos e inteligência artificial.

A marca UL Standards & Engagement exemplifica seu papel de longa data como facilitadora crítica de parcerias público-privadas relacionadas a normas em todo o mundo. A UL Standards & Engagement traduz a pesquisa científica de dados e segurança em padrões de segurança acionáveis e rigorosos e impulsiona campanhas de defesa da segurança focadas na melhoria da segurança pública.

A marca UL Solutions representa seu compromisso de realizar parcerias com clientes e partes interessadas em todo o mundo para ajudar a resolver desafios de segurança e sustentabilidade. Líder global em ciência da segurança, a UL Solutions oferece serviços de teste, inspeção e certificação e produtos de software complementares e ofertas de consultoria que apoiam a inovação de produtos e o crescimento dos negócios de nossos clientes.

Os logotipos das organizações foram atualizados para refletir as novas marcas, mas as Marcas de Certificação UL existentes, que sinalizam certificação independente e desempenho de alta qualidade em segurança, proteção e sustentabilidade de terceiros, permanecerão inalteradas.

Sobre a UL Research Institutes

A UL Research Institutes é uma organização de pesquisa sem fins lucrativos dedicada ao avanço da missão de segurança pública da Underwriters Laboratories através da descoberta e da aplicação científica. Com excelentes especialistas da área, somos a melhor organização de pesquisa em ciência de segurança do mundo. Realizamos pesquisas independentes rigorosas, analisamos dados de segurança e exploramos os limites da tecnologia para sermos os primeiros a descobrir e agir sobre riscos emergentes para a segurança humana.

Sobre a UL Standards & Engagement

A UL Standards & Engagement é uma organização de desenvolvimento e advocacia de padrões sem fins lucrativos que converte dados da ciência da segurança em normas de segurança práticas e orientadas para a ação. Reunimos especialistas em todo o mundo e servimos como um recurso vital para reguladores e formuladores de políticas. Como parte de nossas atividades de divulgação pública, compartilhamos conhecimento, promovemos parcerias de políticas de segurança relacionadas a padrões e defendemos normas e regulamentos resultando em mudanças positivas de segurança.

Sobre a UL Solutions

Líder global em ciência de segurança aplicada, a UL Solutions transforma desafios de segurança e sustentabilidade em oportunidades para nossos clientes em mais de 100 países. A UL Solutions oferece serviços de teste, inspeção e certificação e produtos de software complementares e ofertas de consultoria que apoiam a inovação de produtos e o crescimento dos negócios de nossos clientes. As Marcas de Certificação UL servem como um símbolo reconhecido de confiança nos produtos de nossos clientes e refletem um compromisso inabalável com o avanço de nossa missão de segurança. Ajudamos nossos clientes a inovar, lançar novos produtos e serviços, navegar pelos mercados globais e cadeias de suprimentos complexas e crescer de forma sustentável e responsável no futuro. Nossa ciência é sua vantagem.

