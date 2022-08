UltraSight recibe el marcado CE por su novedosa tecnología de IA para imágenes cardíacas

Un hito histórico que allana el camino del acceso de los pacientes a la imagen cardíaca y a la optimización de la atención en toda Europa en 2023

BARCELONA, España, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- UltraSight, empresa pionera en salud digital con sede en Israel que transforma las imágenes cardíacas a través del poder de la inteligencia artificial, anuncia que ha obtenido el marcado CE para su software de guiado de IA para ecocardiografías. El hito de hoy se produce justo antes del Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés), que se celebra en Barcelona, coincidiendo con su llamada a la acción para lograr la salud cardíaca en Europa para 2025.

La tecnología de UltraSight permite a los profesionales sanitarios, independientemente de su experiencia en ecografía, capturar con éxito imágenes de ecocardiografía de calidad para el diagnóstico. La tecnología puede utilizarse en el punto de asistencia, lo que facilitará una detección más generalizada de las enfermedades cardiovasculares (ECV) y un mejor acceso a una atención cardíaca optimizada en todo el continente.

El novedoso software de IA se combina con los dispositivos de ultrasonido de los puntos de asistencia que existen actualmente en el mercado y proporciona al usuario instrucciones en tiempo real para la captura de imágenes para diagnóstico de alta calidad. La red neuronal de IA subyacente predice la posición de la sonda de ultrasonidos en relación con el corazón, basándose únicamente en la transmisión de vídeo de ultrasonidos, y guía al usuario sobre cómo maniobrar la sonda para garantizar que las imágenes de diagnóstico sean de calidad.

"UltraSight se fundó con la intención de aplicar el poder del aprendizaje automático en la imagen y permitir a los médicos de todo el mundo escanear a los pacientes", afirma Davidi Vortman, CEO de UltraSight. "Capacitando a un mayor número de profesionales sanitarios para escanear con precisión a los pacientes, obtendremos una detección mayor y más rápida de la ECV en todo el continente. Esto no sólo es una ocasión trascendental para UltraSight como empresa, sino que nos acerca un poco más a la posibilidad de ayudar a los millones de personas que padecen enfermedades cardiovasculares en Europa".

Según el ESC1, hoy en día hay 113 millones de personas que viven con ECV en Europa. Europa tiene la mayor tasa de mortalidad por ECV del mundo, con unos cuatro millones de personas que sucumben a esta enfermedad cada año. Las ECV son la principal causa de muerte de los europeos.

UltraSight ha obtenido el marcado CE después de que los resultados de un estudio clínico realizado en el Centro Médico Sheba (Israel) hayan validado su tecnología y confirmado que el software es eficaz para instruir a los profesionales sanitarios sin experiencia en la adquisición de imágenes cardíacas de diagnóstico de calidad. El estudio descubrió que la guía de AI de UltraSight permitía a los profesionales sanitarios que no tenían experiencia previa en ecografía obtener imágenes cardíacas de calidad diagnóstica en el 100 por cien de los pacientes. El estudio se llevó a cabo con el dispositivo de ultrasonidos Lumify de Philips.

"Desde la pandemia, muchos médicos residentes se han incorporado al campo de la atención sanitaria; sin embargo, poder proporcionarles la formación práctica y la supervisión necesarias se ha convertido en un reto para muchos servicios de urgencias europeos que desean adoptar la ecografía en el centro de asistencia", declara el profesor Salvatore Di Somma, MD, PhD, Director de Medicina de Urgencias y Presidente de la Escuela de Postgrado de Medicina de Urgencias del Departamento de Ciencias Médico-Quirúrgicas y Medicina Traslacional de la Universidad de la Sapienza en Roma, Italia. "Apoyar a los nuevos usuarios de ecografías con la guía de IA, como el software de UltraSight, aumentaría la eficiencia y agilizaría la curva de aprendizaje, a la vez que reduciría el tiempo para obtener buenas imágenes ecocardiográficas en la sala de emergencias, aportando recursos para que el personal experimentado pueda responder a otras necesidades graves".

"La ecografía en el centro de asistencia puede ser una herramienta muy útil para los médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos. Algunas mediciones hemodinámicas clave, como la integral de velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo (VTI LVOT), proporcionan una ayuda inestimable para guiar la terapia de fluidos. Sin embargo, algunos médicos siguen siendo reacios a utilizarla porque consideran que esta medición es una competencia reservada a los ecografistas expertos", afirma el profesor Bernard Cholley, Jefe de servicio de la UCI del Hôpital Européen Georges Pompidou de París (Francia). "Cuando se nos presentó el software de guía de IA de UltraSight, nos sentimos muy atraídos por la perspectiva de que la IA apoye a un mayor número de proveedores de atención sanitaria, incluidos los usuarios de cardiografías sin experiencia, para adquirir una vista de ecocardiografía mediante la cual se pueda medir el VTI del TSVI con precisión para una medición fiable y una atención del paciente optimizada".

El software de guía de IA de UltraSight está indicado para ecocardiografías transtorácicas bidimensionales (2D-TTE) en pacientes adultos. Su objetivo es ayudar a los profesionales sanitarios a realizar ecografías cardíacas. El software de guía de IA de UltraSight es un accesorio compatible con los sistemas de ecografía de diagnóstico de uso general y ha sido diseñado para profesionales sanitarios que hayan recibido la formación de UltraSight tal y como se describe en el manual de usuario.

Se espera que esté disponible en Europa en 2023. Para más información sobre UltraSight, visite www.ultrasight.com.

1 Adam Timmis, Panos Vardas, Nick Townsend, et al., European Society of Cardiology, en nombre del Atlas Writing Group, European Society of Cardiology: cardiovascular disease statistics 2021, European Heart Journal, Volumen 43, Número 8, 21 de febrero de 2022, Páginas 716–799, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab892

Acerca de UltraSight

UltraSight tiene como objetivo revolucionar la ecocardiografía a través del aprendizaje automático para permitir decisiones clínicas más precisas y oportunas. El sistema de guía de IA de UltraSight facilita el uso de los beneficios de las imágenes cardíacas en nuevos entornos de atención a un mayor número de profesionales de la salud, permitiendo a los pacientes el acceso a la ecografía en cualquier lugar. En 2020, UltraSight ganó el concurso de innovación TCT, celebrado durante la conferencia mundial Transcatheter Cardiovascular Therapeutics. Para más noticias e información, visite nuestro sitio web o siga a UltraSight en LinkedIn y Twitter .

