Une société technologique de Minneapolis lance un kiosque de sécurité sanitaire révolutionnaire qui permet de réduire la propagation de Covid-19

Nommé Sentry Health Kiosk™, le système s'inspire de la gamme de produits de stationnement intelligents sans contact de la société actuellement installés dans des villes et universités du monde entier. Sentry Health Kiosk™ est un kiosque sans contact qui mesure et indique automatiquement la température corporelle, oblige à se désinfecter les mains et assure le contrôle des accès tout en créant une piste d'audit complète.

Le système s'appuie sur les technologies brevetées de MPS pour offrir aux consommateurs, employés et employeurs le plus haut niveau de sécurité et les tranquilliser. Il dispose également d'une fonction de reconnaissance faciale en option qui permet de vérifier le port du masque dans les endroits où il est obligatoire.

« Les études montrent que la plupart des personnes atteintes de Covid-19 sont asymptomatiques, donc avoir un dispositif qui ne fait que prendre la température est, au mieux, insuffisant », a déclaré Joe Caldwell, fondateur de Sentry Health. « Selon les experts, le meilleur moyen de se protéger et de réduire la propagation d'un virus est tout simplement de se laver les mains. Sentry Health Kiosk est le seul système qui coche les deux cases : prise de la température et désinfection des mains sous surveillance. Si une personne ne termine pas le processus, elle ne peut tout simplement pas entrer », a ajouté Joe Caldwell.

Cette technologie permet également de recueillir des données sur la santé personnelle et d'autres informations, notamment par le biais d'appels vidéo réalisés à distance ou sur place via l'écran intelligent interactif du kiosque.

MPS est actuellement en train de renforcer ses capacités de production afin de répondre à la croissance rapide de la demande.

Cinq pour cent des bénéfices générés par la vente des kiosques Sentry Health de la société seront utilisés pour fournir des kiosques à des banques alimentaires et d'autres organisations à but non lucratif.

À propos de Municipal Parking Services (MPS)

Fondée en 2009, la société MPS est un leader des systèmes de paiement et de service sans contact destinés aux institutions publiques et privées. Sentry Health Kiosk est une division de MPS spécialisée dans les technologies de détection et de prévention visant les détaillants, les fabricants, les établissements publics, les établissements d'enseignement, les établissements de santé ainsi que les industries du sport et du divertissement.

Rendez-vous sur www.sentryhealth.life pour plus de détails sur le produit et ses caractéristiques. Pour en savoir plus sur les services de Municipal Parking Services, consultez www.mpspark.com.

Contact : Joe Caldwell [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1163291/Sentry_Health_Kiosk_Lobby_image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1163292/Sentry_Health_Hand_sanitizer_image.jpg

Related Links

https://www.sentryhealth.life



SOURCE Sentry Health