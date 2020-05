Univerzity musí zvýšit úroveň, aby přežily po pandemii COVID-19, varují světoví odborníci diskusního panelu organizace Economist Inteligence Unit, podporované nadací Qatar Foundation

DAUHÁ, Katar a WASHINGTON, ATLANTA a LONDÝN, 5. května, 2020 /PRNewswire/ -- Studenti budou mít moc přivést k bankrotu univerzity, které nesplňují jejich očekávání ve světě po pandemii COVID-19, varoval americký pedagog v úvodu významné nové výzkumné zprávy o budoucnosti vysokoškolského vzdělávání, zadané nadací Qatar Foundation (QF).

Zpráva s názvem „Nové školy myšlenek: Inovativní modely pro poskytování vysokoškolského vzdělávání", kterou vyhotovila organizace Economist Intelligence Unit (EIU), naznačila, jak se vysokoškolské instituce musí přizpůsobit, aby přežily, když čelí klesajícímu veřejnému financování, otázkám ohledně jejich hodnoty a výzvám, které představují technologie a automatizace.

Vzhledem k tomu, že zpráva byla zveřejněna dnes, odborníci na vzdělávání ze tří kontinentů se v rámci panelové diskuse organizace EIU sponzorované nadací QF zabývali svými zjištěními a sdíleli své názory na budoucnost vysokoškolského vzdělávání s Benem Nelsonem, zakladatelem, předsedou a generálním ředitelem univerzitního programu Minerva Schools při Keck Graduate Institute, který řekl: „Studenti mají letos mimořádnou odpovědnost, protože poprvé v historii mohou uvést instituce do úpadku.

„Mohou volit svými kroky způsobem, jakým to nikdy dříve nebylo možné – rozhodnutí o ročním vynechání vysoké školy může instituci doslova zrušit. Poprvé je role studentů jako rozhodujícího partnera – určení toho, co by univerzity měly dělat a které by měly mít právo je vzdělávat v budoucnu.

„Když se společnosti a studenti spojí s institucemi a nedostanou to, za co platí, dojde k zúčtování."

Dr. Mary Schmidt Campbell, prezidentka univerzity Spelman College, v diskuzi uvedla, že akademická partnerství jsou „v takovém období nesmírně důležitá" a dodala: „Instituce musí přestat být tak vzácné, uzavřené a izolované."

„Spolupráce je prospěšná pro všechny, ale vyžaduje úplně jiné myšlení, než jaké máme nyní. Pokud se vrátíme do marketingového a konkurenčního režimu, nikam se nedostaneme."

A Francisco Marmolejo, poradce pro vzdělávání organizace QF, uvedl, že vysoké školy musí „zpochybnit své předpoklady" a říci: „Pokud to neuděláme, nenarušíme a nebudeme ochotni riskovat, jakmile se podmínky vrátí k nějaké normální situaci, můžeme se pokoušet stát se stejnými jako dříve. Tato krize nám říká, že už nemáme luxus předpokládat, že věci budou takové, jaké bývaly."

Zprávu „Nové školy myšlenek: Inovativní modely pro poskytování vysokoškolského vzdělávání" lze stáhnout zde.

Záznam diskuse naleznete zde.

