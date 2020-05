Univerzity musia intenzívne pracovať na tom, aby prežili po pandémii COVID-19, globálni experti vyzývajú Ekonomickú spravodajskú jednotku sponzorovanú Katarskou nadáciou

DOHA, Katar a WASHINGTON a ATLANTA a LONDÝN, 5. mája 2020 /PRNewswire/ -- Študenti budú môcť spôsobiť bankrot univerzít, ktoré nespĺňajú ich očakávania vo svete po pandémii COVID-19, americký pedagóg varoval pred začiatkom novej významnej výskumnej správy o budúcnosti vysokoškolského vzdelávania, ktorú zadala Katarská nadácia ( QF).

„Nové myšlienkové školy: inovatívne modely poskytovania vysokoškolského vzdelávania", ktoré vypracovala Ekonomická spravodajská jednotka (EIU), načrtli, ako sa musia inštitúcie vysokoškolského vzdelávania prispôsobiť tak, aby prežili v časoch, kedy čelia klesajúcemu verejnému financovaniu, otázkam o ich hodnote a výzvam v podobe technológií a automatizácie.

Po dnešnom zverejnení správy sa konala panelová diskusie Ekonomickej spravodajskej jednotky sponzorovanej Katarskou nadáciou, na ktorej sa odborníci na vzdelávanie z troch kontinentov zaoberali jej zisteniami a zdieľali názory na budúcnosť vysokoškolského vzdelávania s Benom Nelsonom, zakladateľom, predsedom a generálnym riaditeľom škôl Minerva na Keck Graduate Institute, ktorý povedal: „Študenti majú tento rok mimoriadnu zodpovednosť, pretože prvýkrát v histórii, ktorú si pamätníci vedia vybaviť, dokážu spôsobiť bankrot takýchto inštitúcií."

„Môžu hlasovať o budúcnosti tak, ako nikdy predtým. Ak sa rozhodnú vynechať jeden rok vysokej školy, môže to doslova zruinovať inštitúciu. Po prvýkrát sú študenti v roli rozhodujúceho partnera, určujú, čo by univerzity mali robiť a ktoré by mali mať právo im v budúcnosti slúžiť."

„Keď spoločnosť a študenti komunikujú s inštitúciami a nedostanú to, za čo platia, na konci dňa sa im to spočíta."

Mary Schmidt Campbell, prezidentka Spelman College, povedala v diskusii, že akademické partnerstvá sú „v týchto dňoch mimoriadne dôležité" a dodala: „Inštitúcie sa už nebudú môcť hrať na vzácne izolované slonovinové veže."

„Každý má mať zo spolupráce úžitok, ale vyžaduje to veľmi odlišný pohľad od toho, ktorý máme teraz. Ak sa vrátime do marketingového a konkurenčného režimu, nikam sa nedostaneme."

Francisco Marmolejo, poradca pre vzdelávanie QF, dodal, že vysoké školy musia „spochybniť svoje predpoklady" a povedať: „Ak to neurobíme, ak nenastane zmena a nebudeme ochotní riskovať, akonáhle sa podmienky vrátia do nejakej formy normálu, môžeme sa pokúsiť o návrat k predchádzajúcemu módu. Táto kríza nám však hovorí, že už si nemôžeme dovoliť predpokladať, že veci budú také, aké bývali."

„Nové myšlienkové školy: inovatívne modely poskytovania vysokoškolského vzdelávania" si môžete stiahnuť tu.

Nahrávka diskusie je k dispozícii tu.

Katarská nadácia – odomykanie ľudského potenciálu

Katarská nadácia pre vzdelávanie, vedu a rozvoj komunít (QF) je nezisková organizácia, ktorá podporuje Katar na jeho ceste k diverzifikovanej a udržateľnej ekonomike. QF sa snaží slúžiť ľuďom v Katare aj mimo neho poskytovaním špecializovaných programov v rámci vlastného ekosystému zameraného na inovácie, vzdelávanie, výskum, vývoj a rozvoj komunít.

Katarskú nadáciu založila v roku 1995 jeho Výsosť šejk Hamad bin Khalifa Al Thani, otec Amír a jej Výsosť šejka Sheikha Moza Nasser, ktorí zdieľali víziu zabezpečenia kvalitného vzdelania pre Katar. Dnešný svetový vzdelávací systém tejto nadácie ponúka celoživotné vzdelávanie členov komunity už od šiestich mesiacov až po doktorandské štúdium, čo umožňuje absolventom prosperovať v globálnom prostredí a prispievať k rozvoju národa.

Katarská nadácia tiež vytvára multidisciplinárne inovačné centrum v Katare, v ktorom domáci vedci pracujú na riešení miestnych a globálnych problémov. Podporou kultúry celoživotného vzdelávania a sociálnej angažovanosti prostredníctvom programov, ktoré stelesňujú kultúru Kataru, sa nadácia zaviazala posilňovať miestnu komunitu a prispievať k lepšiemu svetu pre všetkých

Kompletný zoznam iniciatív a projektov Katarskej nadácie nájdete na: www.qf.org.qa

Otázky zo strany médií prosím adresujte na: [email protected]

Tento materiál distribuuje spoločnosť RF|Binder Partners Inc. v mene Katarskej nadácie. Dodatočné informácie sú k dispozícii na Ministerstve spravodlivosti, Washington, DC.

