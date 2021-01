Víťazi cien Catalyst 2021

Spoločnosť Barilla a Kráľovská banka Kanady (Royal Bank of Canada, RBC) sú ocenené za svoje záväzky k inovatívnym riešeniam pre vytvorenie inkluzívnych pracovísk (nielen) pre ženy

NEW YORK, 27. januára 2021 /PRNewswire/ -- Za svoje iniciatívy na podporu žien a inklúzie na svojich pracoviskách obdrží spoločnosť Barilla spoločne s Kráľovskou bankou Kanady (RBC) v dňoch 17.-18. marca 2021 premiérovú cenu 2021 Catalyst Award.

Tohtoročná téma virtuálneho udeľovania cien Catalyst s názvom "Pokrok sa nezastaví - rovnosť nepočká" odkazuje na pokračujúce a vytrvalé úsilie zhromaždených vedúcich pracovníkov z organizácií z celého sveta zaviazaných k podpore rozmanitosti, rovnosti a inklúzie.

Očakáva sa, že virtuálneho odovzdávania cien sa zúčastní viac ako 5000 účastníkov, vrátane predstavenstva spoločnosti Catalyst a členov iniciatívy Catalyst CEO Champions For Change. Odovzdávanie cien Catalyst 2021, na ktorom sa stretnú hlavní predstavitelia popredných svetových spoločností, odborných firiem, vlád, neziskových organizácií a vzdelávacích inštitúcií, bude moderovať Julie Sweet, generálna riaditeľka spoločnosti Accenture.

Organizačné iniciatívy, ktoré získajú tohtoročné ceny Catalyst sú nasledovné:

Barilla: Cesta talianskej rodinnej spoločnosti za globálnou inklúziou - Spoločnosť Barilla získava cenu za svoj vzorový inkluzívny prístup voči LGBTQ+ zamestnancom a všetkým nedostatočne zastúpeným skupinám pracujúcim pre túto firmu s rodinnou tradíciou.

Podľa priamych hlásení sa v spoločnosti Barilla zvýšil od roku 2013 do roku 2020 podiel žien zastupujúcich pozície vo vrcholovom manažmente z 8% na 28%. Rovnako tak od roku 2014 do roku 2020 došlo k nárastu zastúpenia žien v globálnom tíme vedúcich pracovníkov z 23% na 36%; na vyšších vedúcich pozíciách zo 40% na 47%; a na vedúcich pozíciách vo všeobecnosti došlo ku globálnemu rastu z 33% na 38%.

Zamestnanci spoločnosti Barilla po celom svete sa tiež môžu tešiť z toho, že v roku 2020 došlo k prekonaniu príjmovej priepasti medzi pohlaviami. Zároveň sa jedná o jednu z prvých spoločností v Taliansku, ktorá dosiahla mnohých míľnikov na ceste za inklúziou - globálne formalizovala flexibilnú pracovnú dobu a stala sa prvou talianskou spoločnosťou, ktorá podporuje podnikové antidiskriminačné štandardy správania OSN voči LGBTQ+ zamestnancom na pracoviskách.

RBC: Speak Up for Inclusion - Iniciatíva RBC pre globálnu kultúrnu zmenu, Speak Up For Inclusion, začala obnovením päťročného plánu banky s názvom "Diversity & Inclusion Blueprint", ktorý načrtáva strategické kroky, ktoré RBC urobia v rámci prioritizácie diverzity a inklúzie. Autormi plánu sú zamestnanci Odborného centra RBC pre diverzitu a inklúziu (RBC Diversity and Inclusion Center of Expertise, D&I CoE) a podporujú ho vedúci predstavitelia bankovej rady pre diverzitu, ktorej predsedá prezident a generálny riaditeľ RBC, Dave Mckay.

Zastúpenie žien v predstavenstve RBC vzrástlo z 31% v roku 2015 na 38% v roku 2019, a ku koncu fiškálneho roka RBC 2020 na 47%. Od roku 2015 do roku 2019 vzrástlo zastúpenie žien vo výkonných pozíciách v Kanade z 38% na 46%. Navyše programy RBC pre rozvoj vodcovských schopností, ako Women in Leadership a Ignite, pomáhajú rozvíjať kariéru žien s vysokým potenciálom a zamestnancov rôznej etnicity.

41 zamestnaneckých skupín RBC s viac ako 27 000 členmi po celom svete pomáha konzultovať strategické kroky RBC v oblastiach rozmanitosti a inklúzie a hrá zásadnú úlohu v úsiliach o inkluzívny prístup na jednotlivých miestnych pracoviskách. Video seriál Speak Up for Inclusion cieli na podnikovú komunitu a vyzýva na boj s diskrimináciou a poskytuje priestor pre hlasy a zdieľanie skúseností ľudí z nedostatočne zastúpených skupín.

"Barilla a RBC si za tieto iniciatívy, v rámci ktorých proaktívne presadzovali inkluzívnu kultúru pre ženy a všetkých zamestnancov vo svojich organizáciách, zasluhujú naše uznanie," uviedla Lorraine Hariton, prezidentka a generálna riaditeľka organizácie Catalyst. "Ich neobyčajná snaha o zvýšenie zastúpenia žien na svojich vedúcich pozíciách a záväzky k rozvoju a podpore talentov tvárou v tvár výzvam je dôkazom, že pokrok sa nezastaví. "

Odovzdávanie cien Catalyst 2021 bude po celý marec sprevádzané programom, ktorý bude zahŕňať rôzne prejavy a prednášky, aktivity a relácie, rozsiahly networking, partnerské a výstavné salóniky a sprístupnenie bohatej databázy zdrojov.

V rámci virtuálnej udalosti prebehnú pracovné relácie a bude odhalená "Sieň nezastavitelnosti pokroku" ("Progress Will not Pause Hall"), ktorá poukazuje na oblasti, na ktoré sa organizácia Catalyst zameriava:

Rodové partnerstvá

Kariérny postup žien

Iniciatívy pre rovnosť a inklúziu

Budúcnosť práce

Spoločnosť Target Corporation je sponzorom tejto virtuálnej akcie.

Zistite ďalšie informácie o registrácii na virtuálne odovzdávanie cien Catalyst 2021. V prípade konkrétnych otázok nás prosím kontaktujte na adrese [email protected]

Pripojte sa ku konverzácii o odovzdávaní cien Catalyst 2021 sledovaním organizácie Catalyst na stránkach Facebook.com/CatalystInc, Instagram.com/CatalystInc, a Twitter.com/CatalystInc a prostredníctvom hashtagu #ProgressWontPause a # CatalystAwards2021.

O organizácii Catalyst

Catalyst je globálna nezisková organizácia, ktorá spolupracuje s poprednými vrcholovými manažérmi a spoločnosťami pri zabezpečovaní lepších pracovných podmienok pre ženy. Organizácia Catalyst bola založená v roku 1962 a ponúka priekopnícky výskum, praktické nástroje a preverené riešenia, ktoré pomáhajú urýchliť zapojenie žien do vedúcich funkcií, pretože keď pomôžeme ženám, pomôžeme nám všetkým.

Mediálne kontakty:

Naomi R. Patton

Vice President, Global Communications

Catalyst

[email protected]

Stephanie Wolf

US Communications Consultant

Catalyst

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732308/Catalyst_Tagline_Logo.jpg

Related Links

https://www.catalyst.org



SOURCE Catalyst