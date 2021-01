Ganadores del 2021 Catalyst Award

Barilla y el Royal Bank of Canada (RBC) son premiados con su compromiso de soluciones innovadoras para crear lugares de trabajo inclusivos que funcionen para las mujeres

NUEVA YORK, 26 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Barilla y el Royal Bank of Canada (RBC) recibirán la presentación del 2021 Catalyst Award los días 17 y 18 de marzo de 2021 por sus iniciativas que han acelerado el progreso para las mujeres y han elevado la inclusión dentro de sus organizaciones.

El tema del evento virtual de los Catalyst Awards es "Progress Won't Pause–Equity Can't Wait". Señaliza los esfuerzos continuados y en marcha de las organizaciones comprometidas con la diversidad, igualdad e inclusión en esta reunión mundial de nivel de los líderes empresariales.

Se espera la asistencia de más de 5.000 asistentes al evento virtual, incluyendo el consejo de dirección de Catalyst y el Catalyst CEO Champions For Change. Los ejecutivos de las principales corporaciones mundiales, firmas profesionales, gobiernos, ONG e instituciones de formación se reunirán en los 2021 Catalyst Awards, presididos por Julie Sweet, consejera delegada de Accenture.

Las iniciativas de organización que han recibido los Catalyst Awards de este año son:

Barilla: An Italian Family-Owned Company's Journey to Global Inclusion – Barilla ha recibido el premio por convertirse en un modelo de inclusión para sus empleados LGBTQ+ y todos los grupos con poca representación que trabajan para la compañía de propiedad familiar.

De 2013 a 2020, la representación de las mujeres aumentó en los informes directos de Barilla al consejero delegado, pasando de un 8% a un 28%. De 2014 hasta 2020, la representación de las mujeres aumentó además en los informes directos del Global Leadership Team, pasando de un 23% a un 36%; los informes directos a los líderes senior de un 40% a un 47%; y todas las mujeres en las posiciones de dirección a nivel mundial aumentaron, pasando de un 33% a un 38%.

Barilla consiguió una igualdad de género en el pago en 2020 a nivel global para todos los empleados. Fue además una de las primeras compañías en Italia en lograr muchos de los hitos de inclusión, como la formalización de la red flexible en todo el mundo, además de convertirse en la primera compañía de Italia en apoyar los United Nations Standards of Conduct for Business Against LGBTQ+ Discrimination in the Workplace.

RBC: Speak Up for Inclusion – La iniciativa de cambio de cultura mundial de RBC, Speak Up For Inclusion, comenzó con la renovación de la Diversity & Inclusion Blueprint de cinco años del banco, que destaca la diversidad estratégica general de RBC y las prioridades de inclusión, estando impulsada por el Diversity and Inclusion Center of Expertise (D&I CoE) de RBC y apoyada por los líderes senior del Diversity Leadership Council del banco, presidido por el director general y consejero delegado de RBC, Dave McKay.

La representación de las mujeres en el consejo de dirección de RBC creció de un 31% en 2015 hasta un 38% en 2019, y hasta finales del año fiscal 2020 de RBC, era un 47%. De 2015 hasta 2019, la representación de las mujeres en puestos ejecutivos en Canadá subió, pasando de un 38% a un 46%. Y sus programas de desarrollo de liderazgo, como Women in Leadership e Ignite ayudan a avanzar sus carreras de mujeres de elevado potencial y de las personas de color.

Los 41 Employee Resources Groups (ERGs) de RBS —que cuentan con más de 27.000 miembros a nivel global— asesoran sobre la estrategia D&I de RBC, y desarrollan un papel considerable en los esfuerzos de entrada a nivel de raíz de trabajo. La serie de vídeo peak Up for Inclusion insta a todo el mundo dentro de la comunidad de los negocios hacia una discriminación, proporcionando espacio a las voces y experiencias de las personas de los grupos con poca representación en el lugar de trabajo.

"Aplaudimos a Barilla y RBC por estas iniciativas puestas en marcha que han cultivado de forma proactiva las culturas inclusivas para las mujeres y para todo el mundo dentro de sus organizaciones", explicó Lorraine Hariton, directora general y consejera delegada de Catalyst. "Su compromiso singular para el aumento de la representación de las mujeres en sus papeles de liderazgo – y para mantenerse siendo contables para el desarrollo y talento de empoderamiento en vista de los cambios – ha demostrado que el progreso no se pausa".

Los 2021 Catalyst Awards, consecución de fondos de Catalyst, mostrarán una programación en el mes de marzo, incluyendo presentaciones destacadas, varias sesiones y actividades, una amplia red, una sala de socios y muestras y una biblioteca de recursos diversa.

El evento virtual mostrará las sesiones de trabajo y un "Progress Won't Pause Hall" que destaca las áreas de objetivo de Catalyst:

Asociaciones de género

Mujeres avanzadas

Liderazgo de Igualdad e Inclusión

Futuro Laboral

Target Corporation es el patrocinador presente virtual del evento.

Si desea conocer más acerca del registro para los 2021 Catalyst Awards y el evento virtual. Para consultas específicas, contacte con [email protected].

Únase a la conversación 2021 Catalyst Awards siguiendo a Catalyst en Facebook.com/CatalystInc, Instagram.com/CatalystInc, y Twitter.com/CatalystInc, utilizando los hashtags #ProgressWontPause y #CatalystAwards2021.

Acerca de Catalyst

Catalyst es una fuerza laboral mundial sin ánimo de lucro con algunos de los consejeros delegados más potentes y compañías principales que ayudan a construir los espacios laborales que funcionan para las mujeres. Fundada en el año 1962, Catalyst impulsa el cambio con soluciones de investigación pioneras, herramientas prácticas y soluciones demostradas que aceleran y avanzan a las mujeres hacia el liderazgo – gracias a que el progreso de las mujeres es progreso para todo el mundo.

