Výherci cen Catalyst 2021

Společnost Barilla a Královská banka Kanady (Royal Bank of Canada, RBC) jsou oceněny za své závazky k inovativním řešením pro vytvoření inkluzivních pracovišť (nejen) pro ženy

NEW YORK, 27. ledna 2021 /PRNewswire/ -- Za své inciativy na podporu žen a inkluze na svých pracovištích obdrží společnost Barilla společně s Královskou bankou Kanady (RBC) ve dnech 17.-18. března 2021 premiérovou cenu Catalyst 2021.

Letošní téma virtuálních cen Catalyst s názvem „Pokrok nezastaví – rovnost nepočká" odkazuje na pokračující a vytrvalé úsilí shromážděných vedoucích pracovníků z organizací z celého světa zavázaných k podpoře diverzity, rovnosti a inkluze.

Očekává se, že virtuálního předávání cen se účastní více než 5 000 účastníků, včetně představenstva společnosti Catalyst a členů iniciativy Catalyst CEO Champions For Change . Předávání cen Catalyst 2021, na kterém se sejdou hlavní představitelé předních světových společností, odborných firem, vlád, neziskových organizací a vzdělávacích institucí, bude moderovat Julie Sweet, generální ředitelka společnosti Accenture.

Organizační iniciativy, které získají letošní ceny Catalyst jsou následovné:

Barilla: Cesta italské rodinné společnosti za globální inkluzí – Společnost Barilla získává cenu za svůj vzorový inkluzivní přístup vůči LGBTQ+ zaměstnancům a všem nedostatečně zastoupeným skupinám pracujícím pro tuto firmu s rodinnou tradicí.

Podle přímých hlášení se ve společnosti Barilla zvýšil od roku 2013 do roku 2020 podíl žen zastupujících pozice ve vrcholovém managementu z 8 % na 28 %. Stejně tak od roku 2014 do roku 2020 došlo k nárůstu zastoupení žen v globálním týmu vedoucích pracovníků z 23 % na 36 %; na vyšších vedoucích pozicích z 40 % na 47 %; a na vedoucích pozicích obecně došlo ke globálnímu růstu ze 33 % na 38 %.

Zaměstnanci Barilly po celém světě se také mohou těšit z toho, že v roce 2020 došlo k překonání příjmové propasti mezi pohlavími. Zároveň se jedná o jednu z prvních společností v Itálii, která dosáhla mnoha milníků na cestě za inkluzí – globálně formalizovala flexibilní pracovní dobu a stala se první italskou společností, která podporuje podnikové protidiskriminační standardy chování OSN vůči LGBTQ+ zaměstnancům na pracovištích.

RBC: Speak Up For Inclusion – Iniciativa RBC pro globální kulturní změnu, Speak Up For Inclusion, začala obnovením pětiletého plánu banky s názvem „Diversity & Inclusion Blueprint", který nastiňuje strategické kroky, které RBC učiní v rámci prioritizace diverzity a inkluze. Autory plánu jsou zaměstnanci Odborného centra RBC pro diverzitu a inkluzi (RBC Diversity and Inclusion Center of Expertise, D&I CoE) a podporují ho vedoucí představitelé bankovní rady pro diverzitu, které předsedá prezident a generální ředitel RBC, Dave Mckay.

Zastoupení žen v představenstvu RBC vzrostlo z 31 % v roce 2015 na 38 % v roce 2019, a ke konci fiskálního roku RBC 2020 na 47 %. Od roku 2015 do roku 2019 vzrostlo zastoupení žen ve výkonných pozicích Kanadě z 38 % na 46 %. Navíc programy RBC pro rozvoj vůdčích schopností, jako Women in Leadership a Ignite, pomáhají rozvíjet kariéru žen s vysokým potenciálem a zaměstnanců různých etnicit.

41 zaměstnaneckých skupin RBC s více než 27 000 členy po celém světě pomáhá konzultovat strategické kroky RBC v oblastech rozmanitosti a inkluze a hraje zásadní roli v úsilích o inkluzivní přístup na jednotlivých místních pracovištích. Video seriál Speak Up for Inclusion cílí na podnikovou komunitu a vyzývá k boji s diskriminací a poskytuje prostor pro hlasy a sdílení zkušeností lidí z nedostatečně zastoupených skupin.

„Barilla a RBC si za tyto iniciativy, v rámci kterých proaktivně prosazovaly inkluzivní kulturu pro ženy a všechny zaměstnance ve svých organizacích, zasluhují naše uznání," uvedla Lorraine Hariton, prezidenta a generální ředitelka organizace Catalyst. „Jejich neobyčejná snaha o zvýšení zastoupení žen na svých vedoucích pozicích a závazky k rozvoji a podporování talentů tváří v tvář výzvám je důkazem, že pokrok se nezastaví."

Předávání cen Catalyst 2021 bude po celý březen doprovázeno programem, který bude zahrnovat různé projevy a přednášky, aktivity a relace, rozsáhlý networking, partnerské a výstavní salonky a zpřístupnění bohaté databáze zdrojů.

V rámci virtuální události proběhnou pracovní relace a bude zde odhalena „Síň nezastavitelnosti pokroku" ("Progress Won't Pause Hall"), která poukazuje na oblasti, na které se organizace Catalyst zaměřuje:

Genderová partnerství

Kariérní postup žen

Iniciativy pro rovnost a inkluzi

Budoucnost práce

Společnost Target Corporation je sponzorem této virtuální akce.

Další informace o registraci na virtuální předávání cen Catalyst 2021 naleznete zde . V případě konkrétních dotazů nás prosím kontaktujte na adrese [email protected]

Připojte se ke konverzaci o předávání cen Catalyst 2021 sledováním organizace Catalyst na Facebook.com/CatalystInc , Instagram.com/CatalystInc , a Twitter.com/CatalystInc a pomocí hashtagů #ProgressWontPause a #CatalystAwards2021.

O organizaci Catalyst

Catalyst je globální nezisková organizace, která spolupracuje s předními vrcholovými manažery a společnostmi při zajišťování lepších pracovních podmínek pro ženy. Organizace Catalyst byla založena v roce 1962 a nabízí průkopnický výzkum, praktické nástroje a prověřená řešení, která pomáhají urychlit zapojení žen do vedoucích funkcí, protože když pomůžeme ženám, pomůžeme nám všem.

Mediální kontakty:

Naomi R. Patton

Viceprezidentka pro média a vztahy s veřejností

Catalyst

[email protected]

Stephanie Wolf

Poradce pro komunikaci pro Spojené státy americké

Catalyst

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732308/Catalyst_Tagline_Logo.jpg

Related Links

www.catalyst.org



SOURCE Catalyst