W Rimini Expo Centre we Włoszech odbędą się targi Ecomondo i Key Energy 2020 poświęcone tematyce związanej ze środowiskiem w Europie, organizowane w sposób całkowicie bezpieczny

RIMINI, Włochy, 20 lipca 2020 r. /PRNewswire/ -- Głównymi zagadnieniami przewidzianymi do omówienia podczas targów będą Zielony Nowy Ład i fundusz odbudowy, a także poważne zmiany klimatu, które pandemia dodatkowo uwypukliła, kwestie dbałości o grunty i glebę na skalę globalną, a także ponownie poruszona zostanie tematyka przejścia na odnawialne źródła energii oraz potencjału energii wiatrowej w Afryce Północnej. Problemy te zostaną omówione przy międzynarodowych okrągłych stołach podczas Ecomondo i Key Energy 2020, jednych z najważniejszych wydarzeń poświęconych gospodarce obiegowej i energii odnawialnej, organizowanych przez Italian Exhibition Group (IEG). Targi mają się odbyć we Włoszech w Rimini Expo Centre w terminie od 3 do 6 listopada 2020 r.